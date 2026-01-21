jeudi, 22 janvier 2026 -

1126 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
🔴𝗡𝗢𝗠𝗕𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗜𝗘̀𝗚𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜 ✅️𝗨𝗣-𝗥 : 𝟲𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗕𝗥 : 𝟰𝟵 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́𝘀 ; ✅️𝗟𝗗 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ; ✅️𝗠𝗼𝗲𝗹𝗲-𝗕𝗲́𝗻𝗶𝗻 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ ✅️𝗙𝗰𝗯𝗲 : 𝟬 𝗗𝗲́𝗽𝘂𝘁𝗲́ 𝗣𝗘𝗔𝗖𝗘 𝗙𝗠 ( 𝗣𝗲𝗮𝗰𝗲 𝗙𝗠) :     Résultats provisoires des législatives de janvier 2026 : Upr : 41,15% : 60 sièges (44+16) BR : 36% : 49 sièges (41+8) :     Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)    

Bénin/ Côte d’Ivoire

APIEx et CEPICI scellent un partenariat stratégique pour la promotion des investissements




Le directeur général de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx), Eric AKOUTE et Solange AMICHIA, directrice générale du Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), présidente du Réseau des agences de promotion des investissements de l’UEMOA (RAPI-UEMOA), ont procédé à la signature d’un Protocole d’accord ce mercredi 21 janvier 2026 à Abidjan. Ledit accord vise à formaliser et renforcer la coopération institutionnelle en matière de promotion et de facilitation des investissements entre le Bénin et la Côte d’Ivoire.

Vers le renforcement de l’attractivité des investissements entre le Bénin et la Côte d’Ivoire. Un protocole d’accord a été signé dans ce cadre, ce mercredi 21 janvier 2026 entre l’APIEx et le CEPICI. Ledit accord selon un communiqué de l’agence, établit un cadre structuré de collaboration autour de plusieurs axes stratégiques. Il s’agit notamment de :
 l’échange d’informations et d’expériences relatives au développement économique et industriel, à l’environnement des affaires et aux opportunités d’investissement ;
 la facilitation de la mise en œuvre des projets d’investissement portés par des opérateurs économiques béninois et ivoiriens ;
 l’identification et la mise en relation de partenaires d’affaires et techniques intéressés par des projets dans les deux pays ;
 la co-organisation de rencontres B2B, de forums, de séminaires et d’événements de promotion économique ;
 la mise en œuvre de toute action conjointe visant à renforcer la promotion des investissements au Bénin et en Côte d’Ivoire.
A travers cet accord, les deux institutions entendent renforcer la lisibilité de leurs dispositifs d’accompagnement, améliorer la qualité de service offerte aux investisseurs et contribuer activement à la dynamique d’intégration économique régionale. La signature de ce Protocole d’Accord marque une étape importante dans le rapprochement stratégique entre le Bénin et la Côte d’Ivoire et illustre l’ambition partagée de bâtir une coopération africaine pragmatique, orientée vers l’impact, la création de valeur et la transformation structurelle des économies.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

21 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




Un nouveau marché pour les commerçantes de charbon de Cotonou


21 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Conseil des ministres a approuvé, mercredi 21 janvier 2026, la (…)
Lire la suite

4 204,7 milliards FCFA mobilisés en 2025, une année de records à la BRVM


21 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a présenté, ce mardi (…)
Lire la suite

OLAFEMI Sarl condamnée à verser 500.000 FCFA à un garagiste


20 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné la société OLAFEMI Sarl à (…)
Lire la suite

« Turbo Tréso » lancé pour la disponibilité des liquidités aux PME


15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Au Bénin, un dispositif innovant visant à garantir la disponibilité (…)
Lire la suite

TEFOS condamnée à verser 15,4 millions FCFA à une société de sécurité


15 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La troisième chambre de jugement du Tribunal de commerce de Cotonou a (…)
Lire la suite

La BRVM annonce la double cotation du social bond CRRH-UEMOA


15 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La BRVM annonce la double cotation, ce lundi 12 janvier 2026, de (…)
Lire la suite

Le Bénin reprend sa production pétrolière après 27 ans d’arrêt


13 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Bénin s’apprête à produire à nouveau du pétrole ! Le champ (…)
Lire la suite

Le Bénin et le Nigeria intensifient leur collaboration économique à (…)


13 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Benin–Nigeria Business Forum (BNBF), plateforme stratégique de (…)
Lire la suite

Bénin Micro Finance SA condamnée à payer 2 millions FCFA pour saisie (…)


12 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a rendu une ordonnance le 6 janvier (…)
Lire la suite

PRMP et C/CCMP de la mairie de Dogbo suspendus


4 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a ordonné la (…)
Lire la suite

La PRMP de l’AGLO suspendue


4 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a ordonné la (…)
Lire la suite

URBANI TP et sa gérante exclues des marchés publics


4 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Par décision n°2025-160 en date du 17 décembre 2025, l’Autorité de (…)
Lire la suite

Après l’Europe et l’Amérique, la GDIZ attire l’attention du Ghana


24 décembre 2025 par Marc Mensah
La Zone Industrielle de Glo-Djigbé (GDIZ), a reçu, mardi 23 décembre (…)
Lire la suite

54 postes à pourvoir via le PSIE


24 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Programme Spécial d’Insertion dans l’Emploi (PSIE), a annoncé le 23 (…)
Lire la suite

Le Japon débloque 28 milliards FCFA pour le Bénin


24 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Japon soutient les réformes économiques au Bénin avec un prêt (…)
Lire la suite

L’oléoduc Niger-Bénin à nouveau ciblé par une attaque


23 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le pipeline Niger-Bénin a été la cible d’une attaque le dimanche 21 (…)
Lire la suite

Air Sénégal condamnée à verser 1 million de FCFA à un étudiant béninois


23 décembre 2025 par Marc Mensah
Le tribunal de commerce de Cotonou a condamné la compagnie aérienne Air (…)
Lire la suite

BOA-Bénin condamnée à restituer 376.638 FCFA de prélèvement injustifié


23 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a ordonné à la Banque Of Africa (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires