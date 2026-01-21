APIEx et CEPICI scellent un partenariat stratégique pour la promotion des investissements

Le directeur général de l’Agence de promotion des investissements et des exportations (APIEx), Eric AKOUTE et Solange AMICHIA, directrice générale du Centre de promotion des investissements en Côte d’Ivoire (CEPICI), présidente du Réseau des agences de promotion des investissements de l’UEMOA (RAPI-UEMOA), ont procédé à la signature d’un Protocole d’accord ce mercredi 21 janvier 2026 à Abidjan. Ledit accord vise à formaliser et renforcer la coopération institutionnelle en matière de promotion et de facilitation des investissements entre le Bénin et la Côte d’Ivoire.

Vers le renforcement de l’attractivité des investissements entre le Bénin et la Côte d’Ivoire. Un protocole d’accord a été signé dans ce cadre, ce mercredi 21 janvier 2026 entre l’APIEx et le CEPICI. Ledit accord selon un communiqué de l’agence, établit un cadre structuré de collaboration autour de plusieurs axes stratégiques. Il s’agit notamment de :

– l’échange d’informations et d’expériences relatives au développement économique et industriel, à l’environnement des affaires et aux opportunités d’investissement ;

– la facilitation de la mise en œuvre des projets d’investissement portés par des opérateurs économiques béninois et ivoiriens ;

– l’identification et la mise en relation de partenaires d’affaires et techniques intéressés par des projets dans les deux pays ;

– la co-organisation de rencontres B2B, de forums, de séminaires et d’événements de promotion économique ;

– la mise en œuvre de toute action conjointe visant à renforcer la promotion des investissements au Bénin et en Côte d’Ivoire.

A travers cet accord, les deux institutions entendent renforcer la lisibilité de leurs dispositifs d’accompagnement, améliorer la qualité de service offerte aux investisseurs et contribuer activement à la dynamique d’intégration économique régionale. La signature de ce Protocole d’Accord marque une étape importante dans le rapprochement stratégique entre le Bénin et la Côte d’Ivoire et illustre l’ambition partagée de bâtir une coopération africaine pragmatique, orientée vers l’impact, la création de valeur et la transformation structurelle des économies.

