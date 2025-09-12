ANIP offre des services gratuits du 13 au 16 septembre

L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) a annoncé la gratuité de plusieurs services du 13 au 16 septembre 2025.

Pendant quatre jours, les citoyens pourront accéder sans frais au Recensement administratif à vocation d’identification de la population (RAVIP), au certificat du Numéro personnel d’identification (NPI), au Certificat d’identification personnelle (CIP) ainsi qu’à l’acte de naissance sécurisé. Il sera également possible de mettre à jour son numéro de téléphone, sa photo et sa signature.

L’ANIP précise que les démarches peuvent être effectuées sur plusieurs sites physiques, mais aussi en ligne via la plateforme eservices.anip.bj ou l’application mobile ANIP Bj.

LISTE DES LIEUX DE L’OPÉRATION

