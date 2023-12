ANAPROBAR explore des pistes d’accompagnement du secteur touristique au Bénin

L’Association Nationale des Promoteurs de Bars-Restaurants du Bénin (ANAPROBAR) a tenu son 5è Congrès ordinaire, vendredi 08 décembre 2023 à l’hôtel le Cyclope de Cotonou. Une réunion statutaire consacrée entre autres à l’examen et l’appréciation des rapports moral, d’activités et financier ; du compte rendu des travaux de mise en conformité des statuts et règlement de l’Association et au renouvellement du Bureau Directeur National.

Les délégués des bureaux dans les départements et les membres du Bureau Directeur National de l’Association Nationale des Promoteurs de Bars-Restaurants du Bénin (ANAPROBAR) ont pris part au 5è Congrès ordinaire de l’organisation.

A l’ouverture de la réunion statutaire qui a eu pour cadre l’hôtel le Cyclope de Cotonou, une minute de silence a été observée en mémoire des regrettés membres de l’Association. Le président de l’ANAPROBAR a exprimé la reconnaissance du Bureau Directeur aux participants pour leur présence et l’intérêt accordé aux activités.

Le 5è Congrès ordinaire intervenant à quelques mois de la célébration des 30 ans d’existence de l’ANAPROBAR, le président a saisi l’occasion pour inviter les membres à se « tenir prêts » pour une célébration avec faste en 2024. Charlemagne Adjanohoun a fait savoir que le secteur du Tourisme de l’Hôtellerie et de la Restauration constitue un facteur de développement et de richesse qui mérite d’être valorisé. C’est ce qu’a si bien compris le gouvernement du président Talon qui œuvre pour la construction des infrastructures routières et touristiques sur toute l’étendue du territoire national.

Le président de l’ANAPROBAR a déploré la faible contribution du sous-secteur de la restauration au développement du tourisme. « Nous constatons que sa contribution au développement du tourisme est limitée par son caractère majoritairement informel et par le faible niveau de qualification professionnelle de la plupart des acteurs », a-t-il indiqué.

Le Congrès permettra aux participants d’« explorer de nouvelles pistes devant conduire à des perspectives heureuses et encourageantes pour l’Association », selon Claude Firmin Gangbé, le Secrétaire Général de l’ANAPROBAR. Il y aura également un partage d’expériences pour permettre une plus grande visibilité du secteur de la restauration, une « filière essentielle pour le développement touristique du Bénin ».

Les congressistes ont examiné les rapports moral, d’activités et financier ; le compte rendu des travaux de mise en conformité des statuts et règlement de l’ANAPROBAR.

Selon le point des activités, il ressort entre autres que le Bureau Directeur National a tenu les différentes réunions conformément aux dispositions statutaires ; mis en application les différentes recommandations du 4è congrès tenu le 11 septembre 2018 ; procédé au renouvellement et à l’installation des bureaux de l’ANAPROBAR dans les départements ; la délivrance et le renouvellement des cartes des membres ; l’organisation des formations. Un point qui a suscité l’acclamation nourrie des congressistes.

Tout n’a pas été rose. Le bilan révèle que le bureau départemental des Collines n’a pas été installé ; plusieurs autres installés n’ont pas fonctionné comme prévu.

Les perspectives

L’ANAPROBAR entend mener ses activités en synergie avec le Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Des démarches sont en cours dans ce sens, selon Charlemagne Adjanohoun, le président de l’ANAPROBAR.

« En matière de stratégie, les appuis financiers sont nécessaires pour accompagner le renforcement des capacités, et les sensibilisations sur les comportements exemplaires à avoir vis-à-vis de nous-mêmes et de nos usagers », a indiqué le président de l’ANAPROBAR.

L’Association s’inscrit également dans une vision de développement et de formation professionnelle, pour élaborer avec l’appui des partenaires et formateurs, des outils didactiques de formation et de renforcement de capacité des promoteurs et leurs employés.

Les congressites ont dégusté les nouveaux produits de la Société Béninoise des Boissons Rafrichissantes (SOBEBRA).

Marc MENSAH

8 décembre 2023 par ,