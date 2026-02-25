mercredi, 25 février 2026 -

ALABUGA START : le néo-colonialisme organisé




Le programme « Alabuga Start » attire chaque année des centaines de jeunes Africaines avec la promesse d’un billet d’avion gratuit, d’un logement subventionné et d’un salaire mensuel de 1 500$ pour une formation en Russie. Pourtant, depuis son lancement en 2022, plus de 350 femmes provenant de plus de 40 pays africains se sont retrouvées piégées dans des usines d’assemblage de drones militaires, payées bien moins que prévu, soumises à des horaires épuisants et exposées à des risques sanitaires et aux frappes ukrainiennes.

Du mécanisme d’attraction à la réalité de l’exploitation

Alabuga Start est géré par la zone économique spéciale d’Alabuga, située dans le Tatarstan. Dans les faits, c’est un complexe industriel reconverti depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022, en centre névralgique de la production de drones Geran‑2 (dérivés du Shahed‑136). Le programme s’adresse aux femmes de 18 à 22 ans originaires de pays tels que la Sierra Leone, le Nigeria, le Cameroun, le Bénin, etc... et les recrute via des publicités sur Telegram, TikTok, X et Facebook. Sur ces réseaux, la promotion passe par des influenceurs qui sont payés pour diffuser des vidéos mensongères montrant des candidatures réussies, des visites culturelles et des promesses de postes en logistique, restauration ou même conduite de travaux.

À l’arrivée, la plupart des participantes découvrent une tout autre réalité. La majorité sont affectées à la chaîne de montage de drones ou à des tâches de ménage. Pire encore, elles manipulent des produits chimiques nocifs sans équipement de protection adéquat, ce qui entraîne des problèmes de peau et des maladies respiratoires. Les conditions de travail sont décrites comme « abusives », avec de longues heures de labeur sous surveillance permanente, également la confiscation du passeport et du téléphone, et des salaires largement inférieurs à ceux annoncés. Une ouvrière a même expliqué que le coût du logement, du billet d’avion et des cours de russe étaient déduits de son salaire, la laissant avec presque rien. Certains se retrouvent même avec des dettes tant les salaires sont misérables et la moindre commodité facturée.

Cette exploitation répond à une pénurie de main‑d’œuvre en Russie, aggravée par la guerre en Ukraine : en 2024, plus de 111 000 travailleurs africains sont entrés en Russie, soit une hausse de 50 % depuis 2022. Les usines d’Alabuga sont régulièrement ciblées par des frappes de drones ukrainiens, exposant les travailleuses à un danger mortel. Le modèle de recrutement s’étend au‑delà d’Alabuga Start. Des programmes similaires, parfois présentés comme des offres d’études universitaires, conduisent des jeunes Africains à être envoyés directement sur le front ukrainien, où ils sont formés brièvement avant d’être incorporés à des unités de combat. Nombre de vidéos ont exposé la ruse, montrant des étudiants africains envoyés sur le front, certains d’entre eux morts sur le champ de bataille.

Des vies contre des prix

Le recrutement s’appuie sur un réseau d’influenceurs payés, de groupes WhatsApp et de plateformes de messagerie. Le programme Alabuga Start a mené une campagne de recrutement agressive via de nombreuses publicités sur les réseaux sociaux comme X, Telegram et Facebook. Le rapport de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime montre que les influenceurs sont rémunérés pour chaque candidate recrutée. Un document édité par le programme russe, régit ce système de récompense « REGULATIONS on the Grant Competition "Alabuga Start" ». Plus ces rabatteurs arrivent à recruter de jeunes femmes, plus les récompenses sont juteuses. Des vidéos virales, comme celles d’Aya Langa ou de Cyan Boujee, ont été retirées après les avertissements des autorités sud‑africaines, qui ont ouvert une enquête sur le rôle de ces créateurs dans le « trafic d’êtres humains ». Au Bénin, des influenceurs comme Gilbert Dagan et son organisation web Soha TV, ont été identifié comme étant des relais payés du programme Alabuga Start. Des récompenses bien onéreuses au regard des vies sacrifiées sur l’autel de la cupidité.

Des vies qui se retrouvent méprisées une fois arrivée en Russie. Les témoignages recueillis confirment des formes de racisme systémique. Des superviseurs russes qualifient les travailleuses de « mulâtre », de « nègre » et les soumettent à des humiliations, du harcèlement sexuel voire à la prostitution pour subvenir à leurs besoins. Ce racisme se retrouve dans le programme d’Alabuga mais également dans la vie quotidienne. En Russie, les étudiants sont marginalisés et moqués dans les écoles, les hommes sur le front sont plus mal équipés que les soldats russes et souvent envoyés comme de la chair à canon. Une vidéo diffusée par l’ONG Alabuga Truth montre un soldat africain à qui l’on a attaché une mine anti‑char autour du cou, puis insulté par son « compagnon d’arme russe ».

Les discours officiels russes, présentés comme amicaux envers l’Afrique, masquent une stratégie néo‑coloniale. La fourniture de visas, de billets d’avion et de « formations » n’est qu’un prétexte pour capter une main‑d’œuvre bon marché, l’exploiter dans une économie de guerre et la sacrifier sur le front. Les autorités africaines réagissent timidement face à l’ampleur du phénomène. Le Zimbabwe, le Kenya, le Bénin et d’autres pays ont lancé des enquêtes ou appelé à la vigilance, mais la coopération reste limitée, laissant notamment les victimes sans soutien consulaire ni possibilité de rentrer.

Alabuga Start illustre comment la Russie détourne la jeunesse africaine sous le couvert d’opportunités éducatives et professionnelles, transformant des promesses de dignité en une forme moderne d’esclavage. Une exploitation économique et militaire au détriment des jeunes femmes et hommes du continent qui rêvaient d’opportunités. L’urgence d’une mobilisation africaine pour bloquer ces réseaux, protéger les citoyens vulnérables et mettre fin à ce néo‑colonialisme salarial se fait attendre. A l’heure actuelle, le programme Alabuga Start recrute toujours et selon son document régissant les rétributions pour l’enrôlement de jeunes femmes dans le programme, 195 places doivent être trouvées au Bénin.

Omar SYLLA !
X : @Le_Ndar_Ndar

25 février 2026 par Judicaël ZOHOUN




