AGRICULTURE – INDUSTRIALISATION ET AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE

Mesdames et messieurs, chers compatriotes,

Au cours des dernières législatures, l’Union Progressiste le Renouveau a contribué à l’adoption de lois majeures visant à garantir la sécurité alimentaire des Béninoises et des Béninois.

Forte de la majorité qu’elle incarne à l’Assemblée nationale, l’UP le Renouveau a toujours donné au gouvernement les moyens nécessaires pour mettre en œuvre une politique agricole ambitieuse, fondée sur la diversification des productions et la création de chaînes de valeur durables.

L’adoption de la loi sur les zones économiques spéciales a permis la mise en place de la GDIZ, aujourd’hui preuve concrète que l’industrialisation est en marche dans notre pays. La GDIZ incarne le renouveau industriel du Bénin, et l’UP le Renouveau s’engage à soutenir toutes les initiatives publiques visant à accélérer ce développement.

Voter UP le Renouveau, c’est élire des députés engagés pour la protection des acquis agricoles et industriels.

Voter UP le Renouveau, c’est renforcer durablement la sécurité alimentaire du peuple béninois.

