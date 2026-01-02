dimanche, 4 janvier 2026 -

AGRICULTURE – INDUSTRIALISATION ET AUTOSUFFISANCE ALIMENTAIRE




Mesdames et messieurs, chers compatriotes,
Au cours des dernières législatures, l’Union Progressiste le Renouveau a contribué à l’adoption de lois majeures visant à garantir la sécurité alimentaire des Béninoises et des Béninois.
Forte de la majorité qu’elle incarne à l’Assemblée nationale, l’UP le Renouveau a toujours donné au gouvernement les moyens nécessaires pour mettre en œuvre une politique agricole ambitieuse, fondée sur la diversification des productions et la création de chaînes de valeur durables.
L’adoption de la loi sur les zones économiques spéciales a permis la mise en place de la GDIZ, aujourd’hui preuve concrète que l’industrialisation est en marche dans notre pays. La GDIZ incarne le renouveau industriel du Bénin, et l’UP le Renouveau s’engage à soutenir toutes les initiatives publiques visant à accélérer ce développement.
Voter UP le Renouveau, c’est élire des députés engagés pour la protection des acquis agricoles et industriels.
Voter UP le Renouveau, c’est renforcer durablement la sécurité alimentaire du peuple béninois.

2 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN




Les citoyens récusent l’image de Boni Yayi sur les affiches LD


3 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Timidement, la campagne électorale pour les élections législatives et (…)
LÉGISLATIVES 2026 MESSAGE DE LA FCBE


2 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
L’agriculture s’apparente aujourd’hui et depuis toujours d’ailleurs (…)
Produire, transformer et nourrir le Bénin, une réalité à construire


2 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Au Bénin, l’agriculture (…)
MOBILISATION ET GESTION DES RESSOURCES.


31 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois. Depuis 2020 que l’ Union Progressiste le (…)
Contrôle de l’action gouvernementale - Redevabilité


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
La bonne gouvernance publique exige l’existence des organes et des (…)
CONTRÔLE DE L’ACTION GOUVERNEMENTALE ET REDEVABILITÉ


30 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
L’UP Le Renouveau s’est battue ces dernières années pour un changement (…)
La gestion des déchets au cœur des priorités du Bloc Républicain


29 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Dans son programme de mandature communale, le Bloc Républicain (BR) (…)
Elections communales 2026 : MESSAGE DE LA FCBE


29 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Thème : L’une des missions de la décentralisation est d’accompagner (…)
GESTION DES DÉCHETS ET ENTRETIEN DES OUVRAGES


29 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Chères populations, Depuis 2016, vous l’avez tous constaté : nos (…)
MOELE-BÉNIN se mobilise pour une Assemblée où la qualité de l’éducation (…)


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Pour la 10ᵉ législature, le Parti MOELE-BÉNIN entend œuvrer pour un (…)
FORMATION - EMPLOI : L’échec d’un régime ultra-capitaliste...


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Chers compatriotes, nous voici au carrefour de la vérité. Bientôt dix (…)
EDUCATION, FORMATION ET EMPLOI : LA VISION DU BLOC RÉPUBLICAIN


26 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Pour le Bloc Républicain, l’éducation est la porte d’entrée vers la (…)
Albertine Assikidana pour pérpétuer l’oeuvre de Sefou Fagbohoun


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Il est des trajectoires qui donnent l’impression de suivre une ligne (…)
MWAT s’engage aux côtés du duo Wadagni–Talata


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Mouvement Wadagni–Talata (MWAT) a été officiellement lancé le samedi (…)
Un ouvrage fait l’état des lieux de la société béninoise


15 décembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Sorti le 18 septembre 2025, l’ouvrage intitulé ‘’Le Bénin à l’épreuve (…)
CENA et Partis politiques s’accordent sur les spécimens du bulletin unique


9 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Commission électorale nationale autonome (CENA), a tenu ce lundi 08 (…)
Forte mobilisation à la Place Bulgarie au lendemain du coup d’Etat déjoué


8 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les militantes et militants des partis Union progressiste le renouveau (…)
Les militants UP-R se mobilisent à la Place Bulgarie pour dénoncer le (…)


8 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce lundi 08 décembre 2025, une forte mobilisation de militantes et (…)
