AGL s’engage aux côtés de la jeunesse marocaine à travers le parcours solidaire de l’AGL Moving Tour




Dans le cadre de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, Africa Global Logistics (AGL), partenaire logistique officiel de la Confédération Africaine de Football (CAF), a lancé l’« AGL Moving Tour », une caravane itinérante visant à célébrer le football africain, tout en générant un impact concret au sein des communautés locales.

En partenariat avec l’association marocaine Tibu Africa, AGL a déployé un programme de mécénat ambitieux avec des initiatives solidaires qui se sont articulées autour de trois actions phares menées de Casablanca à Tanger, en passant par Marrakech, qui ont directement bénéficié à des centaines d’enfants et de jeunes issus de quartiers et d’écoles locales.

De Casablanca à Tanger, chaque ville a accueilli une action emblématique de l’AGL Moving Tour : de la CAN, tout en mettant en lumière la mission d’AGL : contribuer aux transformations du continent africain.

Casablanca, le 23 décembre 2025 : AGL a équipé intégralement un dortoir sport-études au complexe "Développement Humain par le Sport" dans le quartier de Médiouna. Des lits, matelas, armoires, bureaux et une cuisine équipée prêts à accueillir 20 élèves par an, dans un cadre alliant réussite scolaire et pratique sportive d’excellence. Espace solidaire, il ouvre également ses portes aux jeunes de l’association de passage dans la ville.

• Marrakech, le 30 décembre 2025 : Près de 80 enfants d’écoles primaires ont participé au Festival Éducation par le Sport. Au programme, des ateliers ludiques (agilité, coordination), sensibilisation santé/nutrition, découverte interactive des métiers de la logistique et du fonctionnement d’un port conteneur, le tout ponctué par la remise de matériel sportif pour une pratique durable au sein des établissements scolaires.

• Enfin, à Tanger le 6 janvier 2026, le terrain de basketball de l’école Ibn Hazm a été entièrement rénové. Il est désormais sécurisé et équipé pour plus de 100 bénéficiaires regroupant les enfants de l’école et les jeunes du quartier Bouhout. Une fresque artistique inclusive, réalisée collectivement par un artiste local et les collaborateurs d’AGL, illustre l’univers et les valeurs d’AGL transformant cet espace en véritable vitrine de citoyenneté d’entreprise.

Ces initiatives convergent vers un objectif clair : offrir aux enfants et adolescents un accès privilégié au sport et à une éducation de qualité, tout en consolidant la cohésion sociale. Elles incarnent la conviction d’AGL que la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025 dépasse le terrain, et peut devenir une plateforme de développement, de solidarité et d’innovation sociale au Maroc et en Afrique.

« À travers le parcours solidaire de notre caravane AGL Moving Tour, nous démontrons que la logistique est au service du sport, de l’éducation et des communautés. Au-delà de la compétition sportive qui se tient au Maroc, nous souhaitons laisser un héritage concret et durable à travers ces installations sportives et affirmer que le sport est un véritable levier d’éducation, d’inclusion et d’égalité des chances pour la jeunesse  », a déclaré Khadija Komara, Directrice de la Communication et du Mécénat d’AGL.

En 2026, AGL réaffirme ainsi sa volonté d’être un acteur au cœur des transformations de l’Afrique, avec un impact positif et durable, au service de la jeunesse, des territoires et des communautés africaines.

A propos d’AGL (Africa Global Logistics)

AGL est l’opérateur logistique de confiance en Afrique, offrant des solutions logistiques, portuaires, maritimes et ferroviaires. Avec 23 000 collaborateurs présents dans 50 pays, AGL s’appuie sur son expertise développée pour fournir des services sur mesure et innovants à ses clients africains et internationaux. L’ambition d’AGL est de contribuer durablement à la transformation de l’Afrique. AGL est également présent en Haïti, au Timor oriental

14 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN




