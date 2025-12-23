mardi, 23 décembre 2025 -

1141 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

Sport

AGL met l’Afrique en mouvement à l’occasion de la CAN 2025




À l’occasion de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, Africa Global Logistics (AGL), partenaire logistique officiel de la Confédération Africaine de Football (CAF), annonce un dispositif exceptionnel d’animations et d’initiatives déployé dans plusieurs pays du continent. En tant que Partenaire Logistique Officiel de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations, Maroc 2025, AGL a assuré l’acheminement d’ITRI, le ballon officiel de la compétition, vers les pays des équipes participantes ainsi que vers le Maroc. Par cette opération, AGL contribue pleinement à la réussite organisationnelle de ce tournoi continental majeur.

À travers cette troisième participation aux événements organisés par la CAF, AGL réaffirme son engagement à faire du sport, et notamment du football, un puissant vecteur de cohésion sociale, d’inclusion et de développement durable au service des communautés africaines.

“Moving Africa Forward” : une campagne continentale

Lancée lors de la TotalEnergies CAF Coupe D’Afrique des Nations féminine, Maroc 2024 et prolongée pour la CAN Masculine 2025, la campagne “Moving Africa Forward” incarne la mission d’AGL : contribuer au progrès du continent en connectant les territoires, en soutenant les économies locales et en promouvant l’unité par le sport.

Au cœur de cette campagne, un concept créatif fort : établir un parallèle entre le terrain logistique et portuaire, où les collaborateurs d’AGL œuvrent chaque jour, et le terrain de football, où les joueurs défendent les couleurs de leurs nations. Deux terrains différents, mais un même engagement : performance, précision, sens du collectif et détermination.

Cette approche valorise le rôle essentiel des collaborateurs d’AGL, présents dans 47 pays d’Afrique, qui contribuent au mouvement du continent avec la même passion que les équipes nationales sur le terrain.

Un dispositif d’animations au Maroc et sur le continent

Pendant toute la durée de la CAN, AGL mettra en œuvre une série d’initiatives destinées à rapprocher les communautés autour de la passion du football :
• Des fan zones dans plusieurs villes marocaines et dans d’autres pays africains (RDC,
Comores, Côte d’Ivoire, Burkina Faso...), proposant animations, jeux concours et distribution de goodies.
• Des partenariats avec des équipes nationales dans plusieurs pays, notamment :
o Côte d’Ivoire - Les Éléphants (FIF)
o Comores - Fédération de Football des Comores (FFC)
Gabon - Ligue Nationale de Football Professionnel (LINAFP)
o Bénin - Ministère des Sports et Fédération de Football
• Une campagne média multicanal (radio, télévision, affichage) accompagnera l’ensemble du dispositif tout au long de la compétition.

Un engagement fort pour la jeunesse avec Tibu Africa

Engagée aux côtés de la jeunesse africaine, AGL s’associe à Tibu Africa, une association de référence dans l’inclusion des jeunes par le sport au Maroc. Ce partenariat vise à utiliser le sport comme levier éducatif, d’inclusion et de cohésion sociale, en ciblant jeunes, écoles et quartiers à travers plusieurs actions solidaires. Le lancement officiel de ce partenariat sera annoncé lors d’une conférence de presse le samedi 20 décembre 2025 à Casablanca, la veille de l’ouverture de la compétition.

En soutenant la Coupe d’Afrique des Nations, AGL accompagne le sport dans ce qu’il a de plus puissant  : faire bouger les corps, unir les nations et rassembler les passions autour du talent des communautés africaines.

Suivez AGL sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer des activations tout au long de la compétition.

A propos d’AGL (Africa Global Logistics)

AGL est l’opérateur logistique de confiance en Afrique, offrant des solutions logistiques, portuaires, maritimes et ferroviaires. Avec 23 000 collaborateurs présents dans 50 pays, AGL s’appuie sur son expertise développée pour fournir des services sur mesure et innovants à ses clients africains et internationaux. L’ambition d’AGL est de contribuer durablement à la transformation de l’Afrique. AGL est également présent en Haïti, au Timor oriental et en Indonésie.

www.aglgroup.com

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

23 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN




Gernot Rohr promet un bon match face à la RDC


23 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guépards du Bénin jouent leur premier match de la CAN 2025 ce mardi (…)
Lire la suite

Cotonou aux couleurs du Maroc pour le match d’ouverture des Lions de (…)


22 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Maroc, pays organisateur de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN (…)
Lire la suite

Quand l’apparat devient langage national


22 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Au Maroc, à l’occasion de la CAN 2025, les Guépards du Bénin n’ont pas (…)
Lire la suite

Les Guépards s’engagent pour une participation historique


19 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La sélection nationale a donné le top de sa participation à la Coupe (…)
Lire la suite

Le centre de coopération policière africaine ouvert à Salé


18 décembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Centre de coopération policière africaine a été inauguré, ce jeudi (…)
Lire la suite

Application 1win : fonctionne-t-elle sur Android en Côte d’Ivoire ?


18 décembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Sur cette page, vous trouverez toutes les informations utiles (…)
Lire la suite

Akpakpa sacré champion, Vano Baby enflamme Sowéto


15 décembre 2025 par Marc Mensah
La première édition de la CAM Bénin s’est achevée dans une atmosphère (…)
Lire la suite

Liste de Gernot Rohr pour la CAN Maroc 2025


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’entraineur des Guépards du Bénin a publié la liste des 28 joueurs qui (…)
Lire la suite

Les Guépards entament leur stage de préparation à Benslimane


12 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Les Guépards du Bénin ont entamé ce jeudi 11 décembre 2025, leur stage (…)
Lire la suite

Un Béninois nommé coordinateur du site de Tanger CAN 2025


5 décembre 2025 par Marc Mensah
La Confédération Africaine de Football (CAF) a désigné Viwil Paqui, (…)
Lire la suite

Le Bénin sacré champion du tournoi UFOA-B


4 décembre 2025 par Marc Mensah
Le Bénin a remporté, jeudi 04 décembre 2025, la 4ᵉ édition du tournoi (…)
Lire la suite

Les Guépards scolaires en finale de l’UFOA-B U15


4 décembre 2025 par Marc Mensah
La finale du tournoi UFOA-B U15 garçons est prévue ce jeudi 4 décembre (…)
Lire la suite

Royal Air Maroc réduit les prix pour la CAN 2025


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
La compagnie Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, mardi 25 novembre, une (…)
Lire la suite

30,65 milliards FCFA pour le rayonnement du sport béninois en 2026


26 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le ministre des sports, Benoît Dato a défendu devant la Commission (…)
Lire la suite

AfroPari : la confiance à chaque clic


24 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Une visite sur la plateforme de jeux comprend de nombreuses actions : (…)
Lire la suite

Le Marocain Achraf Hakimi sacré Ballon d’or africain


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’international marocain, Achraf Hakimi a remporté le Ballon d’or 2025 (…)
Lire la suite

Les Guépards s’inclinent devant les Etalons 3-0


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Au terme d’un match amical, au Maroc, ce mardi 18 novembre 2025, les (…)
Lire la suite

1XBET facilite le déplacement des Guépards avec un bus flambant neuf


18 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La société de pari sportif, 1XBET a signé un accord de partenariat avec (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires