Présidentielle 2026 au Bénin

AGBOGBO lance un appel à WADAGNI




Renaud AGBODJO, candidat du parti Les Démocrates (LD) à l’élection présidentielle d’avril 2026 au Bénin ne sera plus actif sur la scène politique. Il l’a annoncé lors d’une déclaration à la presse ce mardi 28 octobre 2025. Au cours de la rencontre avec les journalistes, il a également lancé un appel à Romuald WADAGNI, candidat des forces politiques de la mouvance présidentielle à cette élection.

Dans la nuit du lundi 27 octobre 2025, la Cour constitutionnelle examinant les recours formés devant elle par des militants LD, a rendu sa décision quant à la participation de la formation politique de l’opposition à la présidentielle de 2026. La Haute juridiction dans sa décision a disqualifié le parti Les Démocrates. Au lendemain de cette décision de la Cour, le candidat du parti LD à l’élection présidentielle, Renaud Agbodjo, a fait une déclaration à la presse. Dans ce message, il a annoncé son retrait de la vie politique pour se consacrer à son cabinet d’avocat et à sa famille.
L’homme de droit s’est également adressé à l’actuel ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, Romuald WADAGNI, candidat des forces politiques de la mouvance à la présidentielle 2026. « Votre responsabilité dans la conduite du Bénin sera grande. […]. Le peuple béninois reste et demeure attaché à la liberté, à la justice sociale et à la réconciliation de tous ses fils privés de liberté et contraints à l’exil », a-t-il déclaré. En cas de victoire, Me Agbodjo exhorté M. Wadagni à « mettre tout en œuvre afin de réunir toutes les sensibilités politiques, économiques et sociale autour d’une même table pour une réconciliation vraie et sincère pour le bonheur des Béninois ».
Les Béninois iront aux urnes le 12 avril 2026 pour élire le successeur de Patrice TALON.
En lice pour cette compétition électorale, les duos Romuald WADAGNI-Mariam Chabi TALATA et Paul HOUNKPE-Judicaël HOUNWANOU.

F. A. A.

28 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




