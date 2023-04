AFRICATECH : LA PREMIÈRE PROMOTION DES 40 STARTUPS AFRICAINES DÉVOILÉE

African Unicorns annonce la sélection des 40 startups africaines sélectionnées dans le cadre de cette première édition. Parmi elles, 8 recevront, à Casablanca, le 27 avril 2023, un trophée les désignant comme de potentiels futurs leaders de la tech africaine.

Africa Unicorns lève le voile sur la promotion des 40 startups africaines sélectionnées pour cette année pour participer à la première édition de l’African Unicorns. Les 40 startups présentées ont été identifiées en partenariat avec BCG X, l’unité de conception et de développement technologique du cabinet BCG. Cette sélection s’est définie sur des critères de performance économique tels que la levée de fonds, la croissance des revenus générés ou encore le niveau de traction qu’elles délivrent sur leur marché. Pour cette première édition Africa Unicorns remettra 8 trophées répartis selon 7 catégories dont le trophée ESG

Avec leurs innovations de rupture et leur ambition, les start-ups africaines retenues évoluent dans divers domaines tels que la biotech, la medtech, le e-commerce, la fintech, la Greentech, l’énergie, la mobilité, ainsi que l’IA ou encore le big data. Elles sont issues de différents pays africains tels que le Maroc, le Sénégal, le Kénya, le Nigéria, l’Afrique du Sud, la Tanzanie, le Rwanda, le Togo, l’Égypte, la Tunisie, le Ghana, la Tanzanie et la République Démocratique du Congo (RDC).

En partenariat avec Orange, BCG X, AfricInvest, CGEM et Royal Air Maroc, Africa Unicorns annonce que les startups sélectionnées pour chaque secteur sont :

Dans la catégorie BioTech et MedTech : 54gene ; Biotessia ; Carepoint (Africa Health Holding) ; LifeQ ; mPharma et Yodawy.

Dans la catégorie E-commerce & Services : DabaDoc ; MaxAB ; TradeDepot ; Trella ; Wasoko (Sokowatch) et Yassir.

Dans la catégorie Fintech & InsurTech : Asante Financial Services Group ; FairMoney ; Jumo ; MFS Africa ; M-Kopa ; Moove Africa et PalmPay.

Dans la catégorie GreenTech & Energy : Bboxx ; Cloudfret ; Daystar Power ; Nithio ; Solarise Africa et Zola Electric.

Dans la catégorie Mobility & Logistics : Ampersand ; Gozem ; Kobo360 ; Max ; Chari.ma, Planet42 et Sabi.

Dans la catégorie SAAS, IA, Big Data : Gro Intelligence ; Instabug ; InstaDeep ; Jambo (Financial Software) ; Ramani et RapidDeploy.

La sélection de ces start-ups reflète l’engagement d’African Unicorns et de ses partenaires à mettre en avant les entreprises les plus prometteuses d’Afrique, tout en offrant aux start-ups sélectionnées une plateforme pour se connecter avec les investisseurs et les partenaires commerciaux afin d’accompagner leur changement d’échelle.

Pour Mehdi El Alj, le fondateur d’African Unicorns : “depuis quelques années, les start-up africaines investissent de nouveaux champs d’activité et déploient de réelles innovations de rupture qui procurent un avantage concurrentiel important dans les pays africains où elles opèrent. Game changers dans la souveraineté technologique, industrielle, énergétique, ces startups permettront aux Africains de relever les défis qui se présentent à eux. Il faut soutenir cet élan et favoriser le développement d’un écosystème vertueux autour de l’AfricaTech.”

L’Afrique compte aujourd’hui près d’une dizaine de licornes, grâce à l’émergence d’un écosystème florissant de startups dont le nombre a triplé en quelques années. Bien que la tech africaine soit dominée par les pays anglophones, plusieurs pays d’Afrique tels que l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Côte d’Ivoire ou encore le Sénégal deviennent également des territoires attractifs pour les investisseurs.

Pour découvrir le programme dans son intégralité ainsi que les membres du jury, rendez-vous sur le site internet de l’évènement : african-unicorns.net/

