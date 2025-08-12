AFG Assurances offre l’assurance voyage la plus abordable du marché

Depuis le 1er juillet 2025, AFG Assurances Bénin rend l’assurance voyage plus accessible en proposant les tarifs les plus compétitifs du marché.

Bonne nouvelle pour les voyageurs ! AFG Assurances Bénin offre l’assurance voyage la moins chère du marché. Cette assurance voyage couvre les conséquences des incidents qui peuvent survenir à l’occasion de vos voyages, déplacements et séjours à l’étranger.

L’assurance voyage de AFG prend en charge les soins médicaux et l’hospitalisation à l’étranger, le rapatriement en cas d’accident ou de maladie, la responsabilité civile, le décès ou l’invalidité suite à un accident, ainsi que le retour prématuré en cas d’urgence. Toute personne se rendant à l’extérieur du pays peut y souscrire, simplement et rapidement.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de la compagnie de démocratiser l’accès à l’assurance et d’accompagner ses clients à chaque étape de leur vie.

Des services innovants via OREMI

Grâce à la plateforme digitale ‘’OREMI’’, AFG Assurances Bénin se rapproche davantage de ses clients. Disponible sur Android et iOS, OREMI, lancée en 2021, permet à tout assuré de souscrire à une assurance en ligne. Que ce soit pour un contrat auto, moto, voyage ou habitation, tout se fait désormais à portée de main.

Et ce n’est pas tout. Depuis juin 2025, l’application s’est enrichie de trois services innovants. Il y a AFG Assist Auto, pour un dépannage rapide en cas de panne ou d’accident ; eConstat Amiable, pour déclarer un accident entre deux assurés AFG sans intervention de la police. Sans oublier AFG Répar Express, qui permet de faire réparer son véhicule en un temps record (2 à 7 jours), via un réseau de garages partenaires agréés. Avec ses tarifs compétitifs, AFG Assurances confirme sa position de leader de l’innovation dans le secteur de l’assurance au Bénin, au service de la satisfaction client.

