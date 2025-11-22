samedi, 22 novembre 2025 -

Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L'ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l'Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Gagnez Gros avec votre Assurance Auto

AFG Assurances Bénin distribue plus d’un million FCFA chaque Semaine !




AFG Assurances Bénin révolutionne l’expérience client en transformant la souscription ou le renouvellement de votre assurance automobile en une véritable opportunité de gains.

Votre assurance auto, c’est plus qu’une protection... C’est un ticket gagnant ! Avec sa nouvelle promotion exceptionnelle, l’assureur panafricain lance un défi : votre assurance auto vous rapporte plus qu’une protection, de la sérénité en cette fin d’année !

40 Chances de Gagner Chaque Semaine !

AFG Assurances Bénin met en jeu un total impressionnant de 40 lots chaque semaine répartis en :
• 20 Bons d’Essence de 25.000 F CFA
• 20 Bons d’Achat de 25.000 F CFA

Tous les mardis et vendredis, 20 chanceux voient leur pouvoir d’achat dopé, que ce soit pour faire le plein de carburant ou pour remplir leur caddie ! C’est la garantie d’une tranquillité d’esprit double : celle d’être bien assuré, et celle d’être récompensé.

Au total, près de cinq millions de Francs CFA distribués chaque mois pour remercier la fidélité et l’engagement des clients de AFG Assurances Bénin.

Comment Participer et Multiplier vos Chances ?

La participation est simple et ouverte à tous ceux qui choisissent la sécurité AFG. Pour vous donner une chance de remporter l’un de ces 40 lots hebdomadaires, il suffit de :
1. Souscrire une nouvelle police d’Assurance Automobile.
2. Ou Renouveler votre contrat d’Assurance Automobile annuel.

Où faire votre démarche ? AFG Assurances vous offre le choix de la simplicité :
En physique : Dans nos bureaux directs ou auprès de nos agences partenaires.
En Ligne (Recommandé) : En quelques minutes seulement, via la plateforme digitale OREMI sur le web ou l’application mobile : https://oremi.afgassurances.bj/

Ne Manquez Pas le Live !

La transparence est au cœur de cette opération. Les heureux gagnants sont désignés par tirage au sort en direct sur les comptes officiels de AFG Assurances Bénin (Facebook, Tiktok, Instagram) :

• Tous les Mardis et Vendredis !

Assurez-vous de suivre les comptes réseaux sociaux de la compagnie pour ne manquer aucune annonce et voir si votre nom fait partie des 40 gagnants de la semaine.

Cette opération promotionnelle démontre une fois de plus la volonté de AFG Assurances Bénin de placer le client au centre de ses préoccupations en transformant l’obligation d’assurance en une expérience ludique et gratifiante.

Votre route est votre liberté. Votre Assurance Auto est votre chance de gagner. Rendez-vous sur https://oremi.afgassurances.bj/ et faites partie des prochains gagnants !

22 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




