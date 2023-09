ACTUALITE BRULANTE

Oncle AGBAYA

On vous l’avait bien dit, mon Neveu Patou dirige un pays de pagailleurs avec des pagailleurs partout ! Sinon paix à l’âme de la quarantaine de mes neveux et Nièces, cruellement consumés dans le drame du kpayo, survenu ce week-end à Sème Kraké .

Mais force est de constater que disproportionnellement à la gravite de l’accident, les concerts d’empathie, d’objurgations et la vague d’émotion sont déjà presque tombés ; et on ne peut que souhaiter bonne chance au Gouvernement, et surtout à mon petit Neveu Romy- Le- Tontinier, qui à l’occasion de ce énième sinistre du kpayo, a annoncé les mesures qu’il a déjà prises ou compte prendre, pour rendre cette activité moins dangereuse …

En tout cas, vous mes Neveux et Nièces qui, moto ou voiture garées devant le vendeur de kpayo, fustigez l’imprudence des trafiquants, vous êtes tous des pagailleurs !

VOTRE ONCLE AGBAYA

