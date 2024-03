ABPF et ses partenaires réunissent des jeunes de 10 pays africains à Cotonou

Un forum collaboratif régional focalisé sur l’échange d’expériences et de stratégies sur la Santé et les Droits Sexuels et Reproductifs (SDSR) et l’Education à la Santé Sexuelle se tient depuis lundi 11 mars 2024 à Cotonou. Organisé par l’Association Béninoise pour la Promotion de la Famille (ABPF), en collaboration avec le centre néerlandais d’expertise sur la sexualité Rutgers, et d’autres partenaires internationaux des programmes Ado Avance Ensemble et Right Here Right Now à l’intention des jeunes, ce forum a été officiellement lancé par le représentant du Ministre de la santé, Dr Thierry Lawalé.

Les avancées et défis en matière de santé et droits sexuels et reproductifs (SDSR) des jeunes sont au cœur d’un forum collaboratif régional qui se tient à Cotonou du 11 au 13 mars 2024. Ce forum dont le thème est « Échangeons ! Renforcer notre résilience et améliorer la SDSR pour tous » a réuni des jeunes de 18 organisations de la société civile de plusieurs pays : Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Togo, Sénégal, Maroc, Tunisie, Burundi, Pays-Bas et le Bénin.

Pour les organisateurs, ce forum offre aux partenaires l’occasion de créer un espace de dialogue ouvert pour relever collectivement les défis et saisir les opportunités. Car il n’est point question d’évoluer en rang disperser dans un contexte affecté par l’opposition à la SDSR pour prétendre promouvoir les droits humains. En effet, au Bénin, tout comme dans de nombreux autres pays en développement, les mariages précoces et les grossesses non désirées sont encore fréquents. Aussi, les IST et le VIH/sida demeurent-ils des maladies préoccupantes. Le manque d’accès à l’information et aux services de santé sexuelle et reproductive et la persistance des tabous et des idées fausses sur la sexualité constituent un frein pour l’épanouissement des jeunes.

C’est donc dans la perspective de garantir l’accès à des services et produits de santé reproductive de qualité et de fournir une éducation à la santé sexuelle, afin de faire progresser les pays représentés au forum vers des sociétés plus saines, plus égalitaires et plus épanouies, que l’ABPF, en collaboration avec le Centre néerlandais d’expertise sur la sexualité Rutgers, et d’autres partenaires internationaux des programmes Ado Avance Ensemble et Right Here Right Now organise ce forum collaboratif régional focalisé sur l’échange d’expériences et de stratégies sur la Santé et les Droits Sexuels et Reproductifs (SDSR) et l’Education à la Santé Sexuelle.

Rappelant les avancées et défis en matière de la SDSR dans les pays représentés en particulier au Bénin où les efforts sont reconnus et visibles, Mme Olive Oussougoué, Présidente du Conseil d’Administration de l’ABPF a souligné que « le but visé par ce forum est de partager les expériences et stratégies dans la lutte contre l’opposition aux droits en matière de santé sexuelle et reproductive en particulier l’éducation à la santé sexuelle ».

Selon ses explications, une éducation à la santé sexuelle de bonne qualité peut fournir aux jeunes les informations nécessaires sur leur corps et leur sexualité, réduire la désinformation, la honte et l’anxiété, et améliorer leur capacité à faire des choix sûrs et éclairés en matière de santé sexuelle et reproductive. Elle permet également aux jeunes de développer des valeurs positives, notamment le respect des droits de l’homme, de l’égalité des sexes et de la diversité, ainsi que des attitudes et des compétences qui contribuent à l’établissement de relations sûres, saines et positives.

Ce forum collaboratif vient à point nommé et servira de bases solides aux différents acteurs impliqués des programmes Ado Avance Ensemble et Right Here Right Now. Car dira-t-elle, « il nous faut réfléchir afin de contrer cette opposition qui peut venir de partout sans perdre de vue les adolescents qui sont dans un besoin perpétuel d’information ».

L’initiative est fortement soutenue par le Gouvernement du Bénin, qui est très engagé dans la promotion des questions liées à la santé sexuelle des adolescents et jeunes avec un accent particulier sur les vulnérabilités à travers le ministère de la santé.

Citant les acquis du pays en la matière, le représentant du Ministre de la Santé Dr Thierry Lawalé reconnait que des efforts significatifs restent à fournir pour maintenir la dynamique afin d’atteindre l’ODD3 d’ici à 2030. « Au Bénin, le Ministère de la Santé attache une importance particulière aux questions de santé sexuelle et reproductive et les deux yeux et oreilles restent ouverts quand il s’agit des adolescents et jeunes. C’est pourquoi, le Ministre me charge de vous dire qu’il reste très attentif aux conclusions de vos assises et attend avec impatience vos recommandations pour voir dans quelles mesures nous allons les mettre en œuvre » a confié l’autorité dans son discours d’ouverture des travaux. Il est donc attendu que les participants, élabore ensemble des stratégies sur la manière de diffuser des informations relatives à la SDSR fondées sur des données scientifiques et sur la manière de contrer la désinformation afin de jouer convenablement leur mission qui consiste à fournir des informations, des produits et des services en matière de santé sexuelle et reproductive pour les adolescents et jeunes.

Les recommandations issues des travaux vont donc permettre d’établir un agenda et de planifier des activités pour les jeunes Africains de concert avec leurs dirigeants sur les questions de SDSR.

La rencontre a été rehaussée par la présence de SEM. Joris Jurriëns, Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Bénin et de Son Excellence Mme Muriel Abikou, Ambassadrice de l’Union Européenne.

Les travaux du forum prennent fin ce 13 mars 2024.

J. M.

13 mars 2024 par