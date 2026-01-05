AASHIRWA HOUSE HOLD SARL condamnée à payer 2,4 millions à BETHESDA

mardi, 6 janvier 2026 -

Justice : Candide Azannai placé sous mandat ce samedi 20 decembre 2025 :     Hôtellerie haut de gamme au Bénin :Plus de 35 000 voyageurs accueillis en 1 an au Sofitel Cotonou :     ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T poste disponible sur le BENIN . Et un HYDROGRAPHE Contact +229 0197339898 : ELITE INTERIM BENIN recrute des chauffeurs grutier à chenille 300T (…)     Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)    

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité

Bilan 2025 pour AfroPari : croissance, attention aux besoins des (…)


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
L’année écoulée a été une année importante et fructueuse pour AfroPari. Le bookmaker africain s’est développé en s’appuyant sur l’expérience réelle des joueurs, leurs avis (…)  
Moele-Bénin s’attachera à consolider la démocratie béninoise par (…)


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Depuis la Conférence des Forces Vives de la Nation, le Bénin a fait le choix courageux du pluralisme, de la liberté (…)  
Message de la Fcbe


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Ces dernières années, nous avons assisté à une série d’événements regrettables sur la scène nationale qui donnent l’impression d’une remise en cause des fondamentaux de la (…)  
MESSAGE SUR LIBERTES PUBLIQUES, MEDIAS ET SOCIETE CIVILE


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, chers compatriotes, Le Bénin est une nation libre et démocratique, attachée à l’État de droit et aux libertés publiques. Ces libertés ne sont pas de (…)  
Message du Parti LD


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois, Mes chers compatriotes ​Je suis Jean-Claude Dassonga KOUAGOU, cadre du parti Les Démocrates Je me tiens devant vous pour me prononcer sur la (…)  
Élections législatives 2026

Le Bloc Républicain met les libertés publiques et la démocratie moderne (…)


6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Bloc Républicain dévoile une vision politique centrée sur le renforcement des libertés publiques, des médias et de la société civile, piliers essentiels d’une (…)  
Tribunal de commerce de Cotonou

AASHIRWA HOUSE HOLD SARL condamnée à payer 2,4 millions à BETHESDA


5 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné, le 30 décembre 2025, la société AASHIRWA HOUSE HOLD SARL à rembourser le solde d’un prêt à l’Association pour la Promotion (…)  
Les généraux Gbaguidi et Tévoèdjrè reçoivent leurs nouveaux attributs


5 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Lors d’une cérémonie solennelle ce lundi 05 janvier 2025 à Cotonou, (…)
Banque et monnaie de l’AES : l’argent du Sahel peut-il vraiment (…)


5 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Présentée comme l’acte fondateur de l’autonomie économique du Mali, du (…)
Le Bénin affronte l’Égypte en 8e de finale


5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le choc tant attendu entre l’Égypte et le Bénin se joue ce lundi 5 (…)
Soft power culturel : de l’attractivité béninoise à l’économie réelle


5 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
. À quelques jours de l’ouverture des Vodun Days, prévue le 10 (…)
L’ancien siège de la CENA rasé pour des projets d’aménagement


5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Des projets d’aménagement sont prévus sur l’ancien site de la (…)
Jean Michel Abimbola rassure sur le dispositif sécuritaire


5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité des (…)
De jeunes arrêté pour vol de moto


5 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les éléments du commissariat frontalier de Kassouala, dans la commune (…)
Un surveillant chef de prison cité dans une affaire d’escroquerie


5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un surveillant chef de la maison d’arrêt d’Abomey-Calavi a été placé en (…)
Les membres du couvent "Terreiros du Brésil" à Cotonou


5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les Vodun Days 2026 s’annoncent sous le signe de la spiritualité et du (…)
Angélique Kidjo à Cotonou pour les Vodun Days


5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La star Internationale Angélique Kidjo a foulé le sol béninois dans la (…)
Liste des pièces pour voter au Bénin


5 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement béninois a publié la liste des pièces permettant aux (…)
Près d’un million de visiteurs attendus à Ouidah pour les Vodun Days


5 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’édition 2026 des Vodun Days va drainer du monde que les deux (…)
Le Bloc Républicain montre la voie d’une mobilité moderne, durable et (…)


5 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Face à l’urbanisation rapide que connaît le Bénin, la question du (…)
MESSAGE DE LA FCBE


5 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Si les services de la voirie semblent être organisés dans les grandes (…)
TRANSPORT ET MOBILITÉ URBAINE


5 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois Notre parti, votre parti, l’Union Progressiste (…)
Dieudonné D. Tévoèdjrè, l’Homme de l’année 2025


4 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
L’une des personnalités ayant marqué l’année 2025 au Bénin, est le (…)
VIDÉOS

Les vœux de Patrie Talon à la Nation Béninoise


2 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
A l’orée de la nouvelle année, le chef de l’Etat Patrice Talon a (…)
Le premier vol spécial Paris-Cotonou atterrit au Bénin


25 décembre 2025 par Marc Mensah
Le premier vol spécial Paris–Cotonou a atterri, samedi 21 décembre (…)
Patrice Talon au Palais des congrès pour ‘’soulever’’ Keith Sonon


13 décembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
L’Amazone en cheffe, Keith Sonon a reçu la visite du chef de l’Etat (…)
PRMP et C/CCMP de la mairie de Dogbo suspendus


4 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a ordonné la (…)
La PRMP de l’AGLO suspendue


4 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a ordonné la (…)
URBANI TP et sa gérante exclues des marchés publics


4 janvier 2026 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Par décision n°2025-160 en date du 17 décembre 2025, l’Autorité de (…)
21 Afro-Descendants reçoivent leur attestation de nationalité béninoise


4 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Vingt-et-un (21) Afro-Descendants ont reçu, samedi 3 janvier 2026, leur (…)
Keith Sonon, femme de l’année 2025


4 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La cheffe béninoise Keith Sonon a marqué l’histoire, à travers son défi (…)
Voici les raisons du limogeage du directeur départemental de la Police (…)


4 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À la suite d’une bavure policière survenue dans la nuit du vendredi 2 (…)
Des orateurs du BR et FCBE absents aux opérations d’enregistrement de (…)


4 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
A travers un communiqué de presse en date de ce samedi 03 janvier 2026, (…)
Le DD Police Républicaine Borgou relevé de ses fonctions pour bavure


4 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Directeur départemental de la Police républicaine du Borgou a été (…)
Les citoyens récusent l’image de Boni Yayi sur les affiches LD


3 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Timidement, la campagne électorale pour les élections législatives et (…)
Un blessé grave dans un accident sur la Route des pêches


3 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Un camion benne s’est renversé ce samedi 03 janvier 2026, sur la route (…)
Ciara, la star américaine sera au géant concert des Vodun Days


3 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après un tour au Bénin en juillet 2025 où elle a obtenu la nationalité (…)
18 entrepôts modernes pour éviter les pertes liées aux récoltes


3 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Dix-huit (18) entrepôts modernes de stockage de produits agricoles (…)
