AASHIRWA HOUSE HOLD SARL condamnée à payer 2,4 millions à BETHESDA

L’appel de la SGDS pour la paix et l’unité
6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
L’année écoulée a été une année importante et fructueuse pour AfroPari. Le bookmaker africain s’est développé en s’appuyant sur l’expérience réelle des joueurs, leurs avis (…)
Lire la suite
6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, Chers compatriotes, Depuis la Conférence des Forces Vives de la Nation, le Bénin a fait le choix courageux du pluralisme, de la liberté (…)
Lire la suite
6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Ces dernières années, nous avons assisté à une série d’événements regrettables sur la scène nationale qui donnent l’impression d’une remise en cause des fondamentaux de la (…)
Lire la suite
6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises, Béninois, chers compatriotes, Le Bénin est une nation libre et démocratique, attachée à l’État de droit et aux libertés publiques. Ces libertés ne sont pas de (…)
Lire la suite
6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Béninoises et Béninois, Mes chers compatriotes Je suis Jean-Claude Dassonga KOUAGOU, cadre du parti Les Démocrates
Je me tiens devant vous pour me prononcer sur la (…)
Lire la suite
Élections législatives 2026
6 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Le Bloc Républicain dévoile une vision politique centrée sur le renforcement des libertés publiques, des médias et de la société civile, piliers essentiels d’une (…)
Lire la suite
Tribunal de commerce de Cotonou
5 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Le Tribunal de commerce de Cotonou a condamné, le 30 décembre 2025, la société AASHIRWA HOUSE HOLD SARL à rembourser le solde d’un prêt à l’Association pour la Promotion (…)
Lire la suite
5 janvier 2026 par Ignace B. Fanou,
Marc Mensah
Lors d’une cérémonie solennelle ce lundi 05 janvier 2025 à Cotonou, (…)
Lire la suite
5 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
Présentée comme l’acte fondateur de l’autonomie économique du Mali, du (…)
Lire la suite
5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Le choc tant attendu entre l’Égypte et le Bénin se joue ce lundi 5 (…)
Lire la suite
5 janvier 2026 par Judicaël ZOHOUN
.
À quelques jours de l’ouverture des Vodun Days, prévue le 10 (…)
Lire la suite
5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Des projets d’aménagement sont prévus sur l’ancien site de la (…)
Lire la suite
5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Toutes les dispositions sont prises pour garantir la sécurité des (…)
Lire la suite
5 janvier 2026 par F. Aubin Ahéhéhinnou,
Ignace B. Fanou
Les éléments du commissariat frontalier de Kassouala, dans la commune (…)
Lire la suite
5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Un surveillant chef de la maison d’arrêt d’Abomey-Calavi a été placé en (…)
Lire la suite
5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
Les Vodun Days 2026 s’annoncent sous le signe de la spiritualité et du (…)
Lire la suite
5 janvier 2026 par Akpédjé Ayosso,
Ignace B. Fanou
La star Internationale Angélique Kidjo a foulé le sol béninois dans la (…)
Lire la suite