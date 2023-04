A + : une identité visuelle reliftée

Le Groupe CANAL + confirme son engagement en faveur de la satisfaction de ses clients et notamment auprès des téléspectateurs de la chaîne A+ du continent. A+ chaîne du groupe CANAL+ dédiée au continent et spécialisée sur les séries africaines fait peau neuve, la chaîne francophone qui fêtera son 10ème anniversaire en 2024 met en avant le meilleures des séries africaines en provenance de tout le continent.

Avec pour objectif de continuer à séduire ses téléspectateurs, la chaîne A+ renouvelle ses identités visuelles et sonores. A+ propose à compter du mois d’avril 2023 un nouvel habillage lui permettant d’affirmer son identité africaine et son ancrage dans la production audiovisuelle.

Afin de mieux accompagner et guider ses téléspectateurs, la chaine A+ se dote d’une nouvelle voix féminine à l’antenne. La chaîne fait le choix d’une voix claire et enjouée afin de mieux raconter les belles histoires du continent. Outre cette innovation, la chaîne entend également se rapprocher de ses abonnés en renforçant sa présence au sein des foyers des 24 pays d’Afrique où le groupe CANAL+ a déployé ses activités.

Depuis plusieurs années, CANAL+ soutient la production audiovisuelle africaine pour se rapprocher de son public. A+, à travers ses contenus, confirme cet engagement en proposant chaque jour 4 cases de séries plébiscitées par les téléspectateurs : Créations, Nostalgie, Sagas et aujourd’hui Afropluriel anciennement Afronovelas. Cette nouvelle case est l’occasion de révéler au public africain les talents venus de divers pays comme le Mozambique, l’Angola, le Sénégal où encore le Rwanda, misant ainsi sur la proximité et la diversité.

Au cœur de l’offre de programmes de la chaine, la case création est celle qui propose des coproductions originales, diversifiantes où se mêlent intrigues, passion et rebondissements.

À PROPOS DU GROUPE CANAL+

Le Groupe CANAL+ est leader dans l’édition de chaînes premium – les chaînes CANAL+ – et de chaînes thématiques ainsi que dans la distribution d’offres de télévision payante. Il est également un acteur de référence dans la télévision gratuite avec trois chaînes nationales, C8, CSTAR et CNEWS, et sa régie publicitaire. À l’international, le Groupe CANAL+ connait une forte croissance avec une présence en Europe, en Afrique et en Asie. Au total, le Groupe CANAL+ compte 21,8 millions d’abonnés dans le monde, dont 8,7 millions en France métropolitaine. Avec STUDIOCANAL, le Groupe CANAL+ est par ailleurs un leader européen dans la production, l’acquisition et la distribution de films de cinéma et de séries TV. Le Groupe CANAL+ est détenu à 100% par Vivendi, groupe international dans la production et la création de contenus.

