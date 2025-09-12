A J-100, le Maroc est prêt !

À 100 jours du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025, les préparatifs s’accélèrent.

Le compte à rebours est lancé dans le cadre de la CAN Maroc 2025 ! Les villes hôtes s’illuminent. Rabat, Casablanca, Marrakech, Tanger, Fès et Agadir donnent le ton. Les stades sont prêts. Les rues se parent des couleurs du tournoi.

Selon le programme de cette 35e édition, la compétition débutera le 21 décembre. La finale est prévue le 18 janvier 2026.

Le format reste inchangé : 24 équipes pour tout un mois de football et un champion à couronner.

C’est la deuxième fois que le Royaume du Maroc accueille la CAN après l’édition de 1988. Et, l’objectif est de battre les records. Rabat veut briller à domicile.

Hakimi affiche ses ambitions. Le défenseur du PSG rêve de soulever le trophée. Il vise aussi le Ballon d’Or. "Je veux marquer l’histoire", a-t-il confié à Canal+.

La CAN 2025 est aussi un test. A 100 jours du début de la compétition, le Maroc est prêt !

En ligne de mire : la Coupe du Monde 2030. Le Maroc la coorganisera avec l’Espagne et le Portugal. Une grande fête en perspective pour faire encore rayonner le Maroc sur la scène internationale.

