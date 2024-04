A Cotonou, les jeunes du monde expriment leur vision sur la population et le développement

Les travaux du 1er Dialogue mondial sur la jeunesse se sont achevés dans l’après-midi du vendredi 05 avril 2024 à Cotonou. Les jeunes venus des 04 coins du monde ont exprimé lors des assises qui ont duré 02 jours, leur vision sur la population et le développement.

30 ans après la mise en œuvre du programme d’action de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), des jeunes se réunissent à Cotonou pour un premier Dialogue mondial. Venus de plus de 130 pays, ils ont échangé au cours des assises, des problématiques liées à la santé sexuelle et reproductive, l’éducation, les changements climatiques, et plusieurs autres sujets les concernant.

A la cérémonie de clôture vendredi 05 avril 2024 au Palais des congrès, Sofi Anderson du Royaume du Danemark, Sara, ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, et plusieurs autres jeunes leaders, ont exprimé leur satisfaction de l’opportunité que le Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) leur offre pour discuter entre eux, et créer leur espace pour des opportunités, voire un réseau mondial. Fiers des échanges fructueux et enrichissants auxquels ils ont pris part, les jeunes présents au Dialogue de Cotonou assurent partager les expériences acquises, une fois de retour dans leurs différentes communautés.

Les jeunes sont les architectes de demain, a fait savoir le Professeur FATOU, commissaire de la CEDEAO se référant à l’un des jeunes leaders. Ces creusets d’échanges entre jeunes selon le commissaire, permettent aux gouvernants de savoir quelle réponse apporter aux préoccupations des jeunes, a-t-elle ajouté.

Deux jours d’échanges enrichissants

Ces deux jours d’échanges et de discussion selon la directrice exécutive de l’UNFPA, ont été merveilleux. Natalia Kanem a exprimé ses remerciements au gouvernement béninois, aux Royaumes du Danemark et de la Belgique pour l’organisation. Elle a rassuré de ce que l’UNFPA travaillera avec les gouvernements pour le renforcement de l’appui aux jeunes.

Rappelant sur la nécessité de tenir les promesses du Caire, la directrice exécutive a invité les jeunes à rester connectés car, ignorant les positions éventuelles qu’ils pourront occuper d’ici les 30 prochaines années.

« La vision de la nouvelle génération des jeunes sur la population et le développement », tel est le thème développé au cours du Dialogue mondial des jeunes. Il a été développé selon le directeur adjoint de cabinet du ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale, en vue de faire émerger des idées qui concourent à l’édification d’une meilleure société. « Une société prospère, inclusive, juste et équitable où les femmes, les hommes, et les personnes vulnérables, surtout ceux de la jeune génération, accèdent à un véritable mieux être et jouissent pleinement de leurs droits », a souligné Amadou Yacoubou. Rassurant de ce que les jeunes ont été entendus, le représentant du ministre d’Etat a souligné que les commentaires et recommandations issus des assises de Cotonou seront relayés dans tous les dialogues et réunions ultérieurs. Au regard des résultats satisfaisants obtenus, le ministre d’Etat à travers son représentant dit convaincu que ce premier dialogue mondial préfigure chez la jeune génération, le renforcement de la confiance en soi, le patriotisme, l’espérance et la foi de parvenir au progrès avec exigence, la volonté et l’engagement.

