A 24 ans, Mbappé désigné capitaine des Bleus

En remplacement à Hugo Lloris qui a pris sa retraite internationale quelques jours après la Coupe du monde au Qatar, Kylian Mbappé va porter désormais le brassard de l’Equipe de France.

À seulement 24 ans Mbappé qui est à 66 sélections et 36 buts avec les Bleus, portera le brassard après Hugo Lloris. La nouvelle ère débutera vendredi soir face aux Pays-Bas, au Stade de France, dans le cadre des éliminatoires de l’Euro 2024.

Didier Deschamps semblait avoir deux possibilités au poste de capitaine de l’équipe de France : Kylian Mbappé ou Antoine Griezmann. Mais l’attaquant du PSG a été l’élu.

« Il y a un critère, c’est la légitimité. L’échange que j’aurai avec les joueurs va nourrir ma réflexion. C’est quelque chose qui doit se faire naturellement. », a notifié Didier Deschamps ce lundi en conférence de presse.

Kylian Mbappé is the new captain of the French national team, reports @lequipe 🇫🇷 pic.twitter.com/31NSzzsLTk

— B/R Football (@brfootball) March 20, 2023