A 230 buts, Benzema dans l’histoire du Real Madrid

La soirée de ce mercredi 15 février 2023 est historique pour l’attaquant français du Real Madrid, Karim Benzema.

Alors que le Real Madrid affrontait Elche dans le compte de la 21e journée de Liga, le Ballon d’or 2022 a claqué un doublé. Une performance qui lui permet de doubler Raul et devenir tout simplement le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid.

Celui qu’on surnomme le Nueve compte désormais 230 buts en Liga avec les Blancos, deux de plus que l’ancien capitaine des Merengue Raul. Mais il reste encore loin de la première place détenue par la grande star Cristiano Ronaldo avec 311 réalisations.

Karim Benzema becomes Real Madrid's second top scorer in La Liga

1. Cristiano Ronaldo, 311 goals.

2. Karim Benzema, 230 goals.

3. Raul, 228 goals.

— Real Madrid Info ³⁵ (@RMadridInfo) February 15, 2023