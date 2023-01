9ème législature : Des Démocrates et des défis

Avec la neuvième législature, le Parlement béninois entre à coup sûr, dans une nouvelle dimension. Au demeurant, cette nouvelle Assemblée nationale, frappe déjà aux portes de l’histoire. En effet, pour la première fois, l’Assemblée nationale du Bénin, franchit dans sa composition, la barre des cent députés (109) ;pour la première fois, l’hémicycle de Porto-Novo, comptera dans ses travées, pas moins de vingt-huit (28) dames ; pour la première fois, trois grandes formations politiques, dont deux de la mouvance, et une de l’opposition, auront droit de cité, dans les chaudes empoignades parlementaires ...Et pour la première fois sans aucun doute, nos 109 nouveaux élus, seront les premiers à siéger, dans le tout nouveau, et tout ambitieux nouveau siège du Parlement, érigé dans la capitale, après moult péripéties. Et là, vous en conviendrez, c’est tout une autre histoire...Toutes les civilités républicaines donc, à nos nouveaux « honorables » ! Mais avant, il convient de saluer, tous les acteurs de ce « Renouveau ».En premier lieu le Chef de l’Etat, Grand architecte des réformes.

L’homme a su se mettre au-dessus de la mêlée, durant tout le processus électoral. Chapeau. Un grand bravo aux Béninois, qui sont restés conformes à leur réputation, en matière d’élections, de démocratie et même de...Démocrates ! Respect. Notons que la grande nouveauté de ces législatives, a été le retour en force de l’opposition, au sein de l’hémicycle. Des opposants se revendiquant ‘’démocrates’’, sous la bannière de leur ‘’fétiche d’honneur’’,Yayi Boni. Même si, aux yeux de certains de leurs leaders, les fruits n’ont point tenu la promesse des fleurs, ces opposants s’en sortent plutôt pas mal, pour un premier essai.28 élus d’un coup ; et surtout un parti politique qui pourra bénéficier, d’un montant consistant du financement public, pour s’institutionnaliser. Désormais chef de file de l’opposition, le premier défi de leur leader, sera le maintien de la cohésion, au sein de ce groupe hétéroclite, dont le seul ciment de circonstance, a été la nostalgie d’une démocratie perdue. Nombre de leurs candidats, prévus pour faire du remplissage, se sont retrouvés ‘’miraculeusement’’, élus de la nation. Cela peut donner des ailes.

Le diable adorant ces détails, ils seront soumis à des tentations ; et pas des moindres... Prions donc, qu’entre le « Tout Puissant » Yayi, et l’Etat-major des ‘’démocrates’’, la loi de la majorité, prenne souvent le dessus. Car si jamais, la démocratie du plus fort et du plus populaire, devient la meilleure, le rêve de leurs centaines de milliers d’électeurs, risque de devenir un cauchemar. Et là, le réveil sera douloureux...

