9e revue annuelle de l’UEMOA à Cotonou dès le 8 novembre

L’hôtel Azalai de Cotonou accueille du 08 au 10 novembre 2023, les travaux de la phase technique de la 9ème édition de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’Uemoa au Bénin.

9e édition de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’Uemoa au Bénin. Du 8 au 10 novembre, les travaux seront consacrés à l’évaluation de 131 textes réglementaires ainsi que 05 projets et programmes communautaires d’un montant de plus de trois milliards de FCFA. En 2022, des avancées significatives en matière de transposition et d’application des réformes communautaires. Le Bénin a réalisé une performance d’un taux moyen de 69, 83 % dans la mise en œuvre des réformes, politiques, programmes et projets communautaire.

La revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA a été instituée par Acte additionnel de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement du 24 octobre 2013. L’objectif principal est de favoriser l’accélération de l’application des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine dans le cadre de l’approfondissement de l’intégration régionale.

