94 étudiants béninois reçoivent attestation de bourse et billet d’avion

La Ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique Prof Eléonore Yayi Ladekan et l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Bénin ont honoré, jeudi 5 octobre 2023 à Cotonou, 94 étudiants béninois bénéficiaires de la bourse russe et des bourses régionales. Au cours d’une cérémonie de mise en route, les bénéficiaires ont reçu chacun leur billet d’avion. L’événement a été soutenu par La Poste du Bénin SA.

Quatre-vingt-quatorze (94) étudiants béninois bénéficiaires des bourses à l’étranger ont reçu chacun, jeudi 5 octobre 2023, leur attestation de bourse, leur engagement notarié et leur billet d’avion.

Ainsi mis en route, ces boursiers iront se faire former dans les universités de haut niveau en Russie, au Togo, au Sénégal, au Maroc et au Cameroun.

Leurs capacités seront renforcées dans les domaines de la télécommunication, de l’économie appliquée, de l’architecture et de l’urbanisme, de la démographie, de la statistique et de l’analyse économique de data, etc.

C’est le fruit de la coopération entre la République du Bénin et ces pays amis qui offrent au Bénin, chaque année, des bourses d’études aux étudiants remplissant les conditions d’octroi.

Pour le représentant de l’ambassadeur de la Fédération de Russie au Bénin, ces bourses vont permettre aux lauréats d’acquérir beaucoup de compétences et de connaissances qu’ils vont utiliser au profit du Bénin dès leur retour au pays à la fin de leur formation.

Tout en souhaitant un bon séjour à ceux qui vont étudier en Russie, il a annoncé que « pour la rentrée académique 2024-2025, le nombre de bourses à octroyer au Bénin passe de 110 à 150 bourses.

La ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique se réjouit de cette annonce et explique que « ces bourses d’études étrangères témoignent de la vitalité de la relation de coopération qui unissent ces six pays ».

Rappelant la responsabilité de toutes les parties prenantes de ce processus, Mme Yayi Ladekan a prodigué des conseils aux bénéficiaires tout en leur demandant de revenir servir leur pays à la fin de leur formation.

« (…) si nous parlons de mise en route, c’est de vous voir revenir avec une grande aptitude pour affronter un certain nombre de défis ; c’est également d’être des modèles à l’extérieur. Vous êtes des ambassadeurs mes chers enfants et vous devez porter très haut le flambeau du Bénin à travers votre comportement, vos résultats et la réussite que vous allez engendrer dans votre formation. Nous voulons que le résultat soit unique et nous l’appelons excellence (…) », a souligné la ministre.

La Poste du Bénin SA est le partenaire officiel de l’événement. En accompagnant cette cérémonie de mise en route, elle entend valoriser les bénéficiaires non seulement par la promotion de ses produits et services mais aussi investir dans un avenir meilleur pour tous.

La représentante de la DG/Poste, Aurelle Gbaguidi, a souhaité que la collaboration entre le ministère et La Poste se poursuive afin de continuer à inspirer la réussite académique de nombreux générations à venir.

Après avoir honoré ceux et celles qui sortent du pays, la ministre a procédé au lancement officiel de la plateforme d’allocation en ligne pour les étudiants boursiers qui ne voyagent pas. Grâce à cette plateforme, les étudiants boursiers d’Etat pourront percevoir leur allocation de façon mensuelle juste à la fin du processus d’inscription. Dans le rang des étudiants ayant reçu des bourses de formation à l’étranger, c’est une satisfaction générale pour l’aboutissement de leur rêve. C’est le début d’une nouvelle expérience avec pleins de défis. « Après avoir reçu nos attestations de bourse, engagement notarié et billets d’avion, nous sommes animés par des sentiments de joie, de fierté, de reconnaissance, etc. et nous promettons de donner le meilleur de nous-mêmes afin de mériter la confiance du Bénin et de le représenter dignement », a confié Christelle Ahounou, bénéficiaire de bourse russe et porte-parole des boursiers.

Elle a remercié le Président Talon et son gouvernement pour leur avoir offert ces opportunités de formation à l’étranger.

J.M.

6 octobre 2023 par