9307 milliards de FCFA pour le corridor Abidjan-Lagos

Le financement de la construction de l’autoroute supranationale de 1028 km qui reliera 5 capitales (Abidjan-Accra-Lomé-Cotonou-Lagos) était au centre des échanges le 26 septembre 2023 à Abidjan lors d’une table ronde.

Initiée conjointement par la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Banque pour l’investissement, une table ronde a réuni les partenaires au développement et de grandes IFD régionales et internationales sur le financement de la construction du corridor Abidjan-Lagos.

Le projet s’inscrit dans le cadre de la Vision 2050 de la CEDEAO qui entend faciliter la circulation des personnes et des marchandises ; accélérer le commerce et les transports, régionaux et internationaux en améliorant les infrastructures routières.

Le corridor Abidjan-Lagos qui traversera cinq pays de la sous-région ouest-africaine (Côte d’ivoire, Ghana, Togo, Bénin et Nigéria) permettra de réduire de près de 50 % le temps de trajet entre les capitales de ces pays, selon Sediko DOUKA, Commissaire chargé des infrastructures, de l’énergie et de la numérisation de la Commission de la CEDEAO.

Le coût des travaux est évalué à 15,1 milliards de dollars US soit 9307.083.000.000 francs CFA.

Les travaux de l’autoroute supranationale démarrent en 2024.

M. M.

10 octobre 2023 par ,