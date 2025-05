92 postes ouverts par le PSIE

Le Programme Spécial d’Insertion des Jeunes dans l’Emploi (PSIE BENIN) a lancé ce lundi 19 mai 2025, un recrutement massif de 92 opportunités d’embauche pour le compte de plusieurs entreprises privées.

Le Programme Spécial d’Insertion des Jeunes dans l’Emploi poursuit sa mission d’accompagnement à l’emploi des jeunes diplômés béninois. Il lance un recrutement pour 92 postes dans plusieurs secteurs d’activité.

Les postes sont ouverts à tous les jeunes béninois titulaires d’un diplôme professionnel académique (Baccalauréat, BTS, DUT, Licence, Master, Ingénieur). Les candidats retenus bénéficieront d’un salaire mensuel net allant de 100.000 FCFA à 250.000 FCFA.

Les candidats désireux de postuler doivent s’inscrire sur la plateforme du PSIE Bénin via le lien suivant : https://cutt.ly/0VZDT77 afin de postuler aux offres disponibles (https://cutt.ly/FVZDIF8). Les postes à pouvoir sont entre autres : Assistant chargé d’études commerciales et marketing, Assistant Comptable d’entreprise, Chargé d’opérations administratives et juridiques, Superviseur d’opérations comptables et financières, Contrôleur d’opérations en tourisme et en loisirs, Expert en planification de projets/projets/programmes, Conducteur /Conductrice de travaux en mécanique de composants en énergie, Contrôleur spécialisé en services d’Hygiène et Assainissement, Chargé d’opérations de contrôle financier, Comptable général /générale, Assistant / Assistante principal de gestion en comptabilité, Chef principal de ligne de production en industrie alimentaire etc.

A.A.A

21 mai 2025 par ,