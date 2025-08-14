jeudi, 14 août 2025 -

Projet “Combler les écarts”

91 hygiénistes rejoignent les hôpitaux béninois




Le Ministère de la Santé a annoncé le recrutement de 91 hygiénistes de salle issus de la deuxième promotion de l’École de formation médico-sociale de Parakou.

91 hygiénistes rejoignent le système sanitaire dans le cadre du projet « Combler les écarts », financé par la Banque islamique de Développement (BID).
Selon un communiqué du Ministère de la santé en date du 7 août 2025, une session d’information et d’orientation sera organisée pour préparer la prise de fonction des nouveaux hygiénistes.

Ce recrutement s’inscrit dans la stratégie nationale d’amélioration des services de santé et de lutte contre les inégalités d’accès aux soins.

LES 91 HYGIÉNISTES RECRUTÉS PAR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

14 août 2025 par Marc Mensah




