mercredi, 26 novembre 2025 -

589 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Budget 2026

90,6 milliards FCFA pour le ministère de l’intérieur




Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane Seidou a présenté, mardi 25 novembre, devant la commission budgétaire de l’Assemblée nationale, les grandes lignes du budget exercice 2026 de son département ministériel. Le budget est en hausse de 19,54 %.

Le Ministère de l’intérieur et de la Sécurité Publique sollicite un budget de 90 658 000 376 FCFA pour l’exercice 2026. Ce budget est en hausse de 19,54 % par rapport à celui de 2025. Les dépenses ordinaires s’élèvent à 69 869 465 191 FCFA et les dépenses en capital à 20 789 465 191 FCFA.

5 programmes majeurs

Les ressources serviront à la mise en œuvre de cinq (5) programmes majeurs. Il s’agit du pilotage et soutien aux services ; la sécurité publique ; la protection civile ; les affaires intérieures ; ainsi que les gestions intégrées des espaces frontaliers.

Au titre de l’année 2025, un budget 75 842 122 780 FCFA est alloué au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique. Selon Alassane Seidou, le taux d’exécution est de 73,03% (base engagement) et 69,32 % (base ordonnancement).

Lors de la présentation, les députés ont souligné des préoccupations liées à la construction des commissariats ; à la demande dérogation pour l’Agence Béninoise de Protection Civile pour la reconstruction des écoles sinistrées ; au séjour des agents à leurs lieux d’affectation etc.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




500 logements sociaux en construction pour les Forces Armées


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un vaste programme de construction de 500 logements sociaux destinés (…)
Lire la suite

L’ANPT recrute un spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Agence Nationale des Patrimoines Touristiques (ANPT) recrute un(e) (…)
Lire la suite

8, 9 et 10 janvier pour célébrer culture et spiritualité Vodun


26 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Ouidah accueille du 8 au 10 janvier, l’édition 2026 des Vodun Days. (…)
Lire la suite

Un conducteur de taxi-moto poignardé à mort


25 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Un drame survenu, lundi 24 novembre 2025 à Hêvié, dans la commune (…)
Lire la suite

Armand Assogbaga à la tête du Centre de formation militaire de Bembèrèkè


25 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Centre de formation militaire de Bembèbèrèkè est désormais dirigé (…)
Lire la suite

Lancement des 16 Jours d’Activisme contre les violences basées sur le genre


25 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Institut National de la Femme a procédé ce mercredi 25 novembre 2025, (…)
Lire la suite

Voici les Records Guinness détenus par le Bénin


25 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Bénin s’apprête à relever un nouveau défi culinaire d’envergure (…)
Lire la suite

Un vendeur de “bouteille magique” interpellé à Allada


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Un présumé escroc spécialisé dans la vente d’objets mystiques destinés (…)
Lire la suite

Collecte des données de la 3e édition de l’enquête sur les conditions (…)


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD) (…)
Lire la suite

AFG Assurances Bénin distribue plus d’un million FCFA chaque Semaine !


22 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
AFG Assurances Bénin révolutionne l’expérience client en transformant (…)
Lire la suite

Les 6 recettes du Bénin et ses 3 ingrédients secrets


21 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
No
Lire la suite

Fabroni Yɔclounon, le jeune Béninois déterminé à intégrer le fɔngbè (…)


21 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À 30 ans, Fabroni Bill Yɔclounon s’est donné la mission ambitieuse : (…)
Lire la suite

Ce que les jeunes attendent de la Semaine du Numérique 2025


19 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
L’édition 2025 de la Semaine du Numérique a démarré ce mercredi 19 (…)
Lire la suite

Des travaux d’entretien pour la section Echangeur Godomey-Akassato


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a autorisé ce mercredi 19 novembre 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

Le Gouvernement adopte une nouvelle politique de protection de l’enfant


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le gouvernement a approuvé, mercredi 19 novembre 2025, en Conseil des (…)
Lire la suite

Un recrutement de 50 auditeurs de justice et de 50 greffiers annoncé


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement veut recruter pour le compte de l’année 2025, 50 (…)
Lire la suite

Les grandes décisions prises ce mercredi en Conseil des ministres


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a tenu ce mercredi 19 novembre 2025, la session (…)
Lire la suite

L’OIT lance la relecture de l’arrêté sur le travail domestique au Bénin


19 novembre 2025 par Marc Mensah
L’OIT a ouvert, le lundi 17 novembre 2025, à Grand-Popo, dans le cadre (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires