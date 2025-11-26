90,6 milliards FCFA pour le ministère de l’intérieur

Le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane Seidou a présenté, mardi 25 novembre, devant la commission budgétaire de l’Assemblée nationale, les grandes lignes du budget exercice 2026 de son département ministériel. Le budget est en hausse de 19,54 %.

Le Ministère de l’intérieur et de la Sécurité Publique sollicite un budget de 90 658 000 376 FCFA pour l’exercice 2026. Ce budget est en hausse de 19,54 % par rapport à celui de 2025. Les dépenses ordinaires s’élèvent à 69 869 465 191 FCFA et les dépenses en capital à 20 789 465 191 FCFA.

5 programmes majeurs

Les ressources serviront à la mise en œuvre de cinq (5) programmes majeurs. Il s’agit du pilotage et soutien aux services ; la sécurité publique ; la protection civile ; les affaires intérieures ; ainsi que les gestions intégrées des espaces frontaliers.

Au titre de l’année 2025, un budget 75 842 122 780 FCFA est alloué au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique. Selon Alassane Seidou, le taux d’exécution est de 73,03% (base engagement) et 69,32 % (base ordonnancement).

Lors de la présentation, les députés ont souligné des préoccupations liées à la construction des commissariats ; à la demande dérogation pour l’Agence Béninoise de Protection Civile pour la reconstruction des écoles sinistrées ; au séjour des agents à leurs lieux d’affectation etc.

26 novembre 2025 par ,