9 personnes condamnées et 8,5 millions FCFA d’amende

9 personnes condamnées, 1 libérée et des peines d’emprisonnement assorties d’une amende de 8,5 millions FCFA à verser au Trésor public. Telles sont en substance les décisions rendues, lundi 2 novembre 2020, par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET).

Le tribunal a statué en matière correctionnelle sur des dossiers relatifs à des infractions de détention et cession de substances psychotropes, de détention et transport de substances psychotropes et d’escroquerie par le biais d’un système informatique ou d’un réseau de communication électronique.

Les peines des personnes condamnées varient de deux (02) à dix (10) ans d’emprisonnement ferme.

La personne libérée a bénéficié d’une relaxe au bénéfice du doute.

