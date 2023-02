La liste de 9 nouveaux directeurs départementaux sélectionnés après l’appel à candidature complémentaire a été rendue publique, lundi 20 février 2023. C’est à travers un communiqué du ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou.

Sélection de 09 directeurs départementaux après l’appel à candidature complémentaire. Il s’agit de 7 directeurs pour le compte des enseignements maternel et primaire et 2 au profit des enseignements secondaire technique et de la formation professionnelle.

Enseignements maternel et primaire

Département de l’Alibori : Ayelo Comlan Justin

Département du Borgou : Ihuikotan Kossi Judicaël

Département du Couffo : Hountondji Anani Albert

Département du Littoral : Gansa Alphonsine

Département de l’Ouèmè : Sossa Agossou Dénis

Département du Plateau : Dossa Yémanlin Émile

Département du Zou : Adigla Olou Alexandre

Enseignements secondaire technique et de la formation professionnelle

Département du Borgou : Djossou Mahoutin Antonin

Département de la Donga : Babio Sanni

21 février 2023 par ,