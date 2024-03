Le Président de la République, Patrice Talon a reçu ce jeudi 29 février 2024, au Palais de la Marina, les lettres de créance de 9 nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin.

9 ambassadeurs ont remis leurs de créance au Chef de l’État Patrice Talon. La cérémonie de remise de lettres de créance a été suivie d’une séance d’échanges entre le président béninois et chacun des Ambassadeurs. La coopération entre le Bénin et les 9 pays sera renforcée à travers des projets structurants et des initiatives pour le bonheur des populations. Les 9 accrédités ambassadeurs accrédités :

– S.E.M. Ricardo GARCIA NAPOLES, ambassadeur de la République de Cuba ;

– S.E.M. Stefan BUCHWALD, ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne ;

– S.E.M. Joris W. P. JURRIËNS, ambassadeur du Royaume des Pays-Bas ;

– S.E.Mme. Ragaa ELWAKEEL, ambassadrice de la République arabe d’Egypte ;

– S.E.M. Maxwell RANGA, ambassadeur de la République du Zimbabwe ;

– S.E.M. Mohamadou MUSA NJIE, ambassadeur de la République de Gambie ;

– S.E.M. Juan Alfredo MIRANDA ORTIZ, ambassadeur la République du Mexique ;

– S.E.M. José BAMOQUINA ZAU, ambassadeur de la République d’Angola ;

– et S.E.M. David KABRE, ambassadeur du Burkina Faso.

