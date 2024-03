9 nominations en Conseil des ministres

9 nominations ont été prononcées ce mercredi 27 mars 2024 en Conseil des ministres, au ministère du développement et de la coordination de l’action gouvernementale et au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique.

Sur proposition des ministres, les nominations ci-après ont été prononcées :

Au ministère du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale

Directeur général des Politiques de Développement

Monsieur Cyriaque Romuald Adékambi EDON

Directeur général de la Coordination et du Suivi des Objectifs de Développement durable

Monsieur Anicet Camille SEVOH

Directeur général de l’Evaluation et de l’Observatoire du Changement social

Monsieur Abdoulaye GOUNOU

Directeur général adjoint des Politiques de Développement

Monsieur Comlanvi Romaric Armel SOFONOU

Directrice générale adjointe de la Coordination et du Suivi des Objectifs de Développement durable

Madame Gloria Peace Dèkouhoué GUIDIGBI épouse BALOGOU

Directrice générale adjointe de l’Evaluation et de l’Observatoire du Changement social

Madame Pélagie Léchidia Aflavi Dopé de SOUZA

Directrice départementale du Développement du Borgou

Madame Mariétou TAMBA

Au ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique

Directeur général de la Police républicaine

Monsieur Soumaïla Allabi YAYA

Directeur général adjoint de la Police républicaine

Contrôleur général de police Kokou Brice ALLOWANOU.

