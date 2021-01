9 milliards FCFA mobilisés pour les études et l’indemnisation

La cérémonie officielle de remise de chèques aux personnes affectées par la mise en œuvre du Programme d’Assainissement Pluvial de la ville de Cotonou s’est tenue ce jeudi 14 janvier 2021 à Cotonou. Elle s’est déroulée en présence du deuxième adjoint au Maire de Cotonou Gatien Adjagboni, du directeur général de l’Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire Gilbert Francisco et des bénéficiaires.

1.692 personnes réparties dans les arrondissements de Cotonou sont impactées par le Programme d’Assainissement Pluvial de la ville de Cotonou (PAPC). Le gouvernement a mobilisé 9 milliards de FCFA pour les études et l’indemnisation. Pour cette première phase, 602 personnes seront dédommagées.

Selon le directeur général de l’Agence du Cadre de Vie pour le Développement du Territoire Gilbert Francisco, le PAPC porte l’ambition du gouvernement de libérer durablement la population de Cotonou de l’emprise néfaste des eaux. L’Etat a mobilisé 260 milliards de FCFA auprès des six bailleurs à savoir : la Banque Mondiale, la Banque européenne d’investissement, l’Agence Française de Développement, la Banque islamique de développement, la Banque africaine de développement et la Banque ouest-africaine de développement.

« Nous préparons le démarrage des premiers travaux financés par la BAD et la BOAD. (…) ces travaux ne peuvent se déployer qu’après le plein dédommagement des populations impactées afin de leur permettre de poursuivre leurs activités économiques dans les meilleures conditions », a souligné M. Gilbert Francisco.

Il a invité les bénéficiaires au respect du délai de libération des emprises des travaux afin qu’ils puissent démarrer à bonne date.

