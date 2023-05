9 cybercriminels condamnés, 18 millions FCFA d’amende

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET) a condamné, jeudi 11 mai 2023, 9 jeunes pour des faits de cybercriminalité.

Reconnus coupables des faits d’« escroquerie via Internet », neuf (09) jeunes ont été condamnés, jeudi 11 mai 2023, à 5 ans de prison dont 4 ans ferme et 2 millions de FCFA d’amende chacun dans quatre différents dossiers liés à des faits de cybercriminalité.

Les accusés ont écopé, au total de 18 millions FCFA d’amende à l’issue de l’audience à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (CRIET).

