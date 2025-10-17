9.000 salles de classes au primaire, 400 milliards F pour lycées et écoles de métiers

Face aux critiques selon lesquelles l’éducation serait le « parent pauvre » du bilan Talon, Wilfried Houngbédji a répliqué avec fermeté, ce vendredi 17 octobre 2025, lors d’une conférence de presse à Cotonou.

Alors que certains jugent l’école béninoise négligée, le porte-parole du gouvernement rappelle les efforts réalisés depuis 2016. « Plus de 9000 salles de classe », ont été construites dans le secteur de l’enseignement primaire selon Wilfried Houngbédji. Le porte-parole du gouvernement cite également la revalorisation historique des salaires.

« Quand on a revalorisé les salaires de tout le personnel de l’État, on n’a pas mis de côté les enseignants ».

Selon lui, les syndicats eux-mêmes avaient salué à l’époque l’ampleur de cette augmentation.

Interrogé sur les promesses non concrétisées dans l’enseignement technique et professionnel, le porte-parole a indiqué : « notre projet ambitieux de construction d’une trentaine de lycées techniques agricoles, d’écoles de métiers et de lycées scientifiques n’a pas encore abouti. Mais il est toujours en cours ».

Il a rappelé que 400 milliards de FCFA ont été mobilisés. Les démarches administratives ont été bouclées dans la plupart des communes, à l’exception de quelques-unes.

Wilfried Houngbédji dévoile les raisons du blocage. « Certaines entreprises adjudicataires avaient présenté de fausses références. On a jugé bon de ne pas prendre le risque de leur confier l’argent public ».

A en croire le porte-parole du gouvernement, le processus a repris. De nouveaux appels d’offres ont été lancés. Des notifications aux entreprises sont, selon lui, déjà en cours dans certaines communes.

Malgré les retards, le gouvernement assure que le projet n’est pas enterré. « Même ce projet qui a pris du retard n’a pas été abandonné. Et quand il aboutira, l’histoire retiendra que le point de départ, c’était le président Talon », a ajouté Wilfried Houngbédji.

M. M.

17 octobre 2025 par ,