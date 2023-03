8M : Pour une journée mondiale de lutte pour la conquête de nos droits

La révolution féministe que nous menons depuis des années contre les fémicides et les transvesticides, pour le droit à l’avortement et contre les violences sexuelles et tant d’autres revendications, résiste aux assauts de la réaction patriarcale et des secteurs conservateurs qui cherchent à nous priver de nos acquis. Pour faire face à ces attaques misogynes, nous devons continuer à miser sur la mobilisation de la rue, indépendante des gouvernements, et préparer ce #8M à une grande journée de lutte internationaliste pour chacune de nos revendications.

Ce 8M, nous revendiquons l’histoire des ouvrières du textile brûlées à New York en 1908, en pleine grève pour des salaires plus élevés, ainsi que nos luttes actuelles contre le système capitaliste-impérialiste, ses gouvernements, les multinationales et leurs plans d’ajustement qui nous frappent le plus durement, nous les femmes et les dissidentes.

Dans ce monde capitaliste et patriarcal, nous subissons les pires conséquences lorsque les gouvernements se déchargent de leurs crises sur notre dos : ils nous laissent sans emploi ou avec des emplois mal payés et précaires. Nous souffrons de la discrimination et de l’écart de rémunération dans le monde du travail tandis que, dans nos foyers, le travail de nettoyage et de soins non rémunéré continue de peser sur nos épaules. C’est pourquoi nous disons que nous avons plus de raisons qu’il n’en faut pour sortir et nous battre.

En ce #8M, nous embrassons nos sœurs iraniennes qui, quelques mois après l’assassinat de la jeune femme kurde Masha Amini, luttent toujours contre le régime théocratique des Ayatollahs. La mobilisation populaire en Iran se poursuit et nous devons l’entourer de solidarité pour que les femmes et le peuple triomphent de la dictature du régime des mollahs. Nous demandons la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées lors des mobilisations. Nous exigeons qu’ils cessent de criminaliser les manifestations et de prononcer des condamnations à mort.

Dans le même temps, nous sommes solidaires du peuple et des femmes ukrainiens qui font face à l’invasion russe sur tous les fronts de la lutte. Ce 8 mai, nous accompagnons la lutte du peuple péruvien, et en particulier des femmes qui sont en première ligne pour résister à la répression policière et organiser les soupes populaires. Nous exigeons le départ du gouvernement meurtrier illégitime de Dina Boluarte et de l’ensemble du Congrès corrompu. De plus, nous scandons comme à Lima et dans toutes les régions du Pérou : Dina assassin, le peuple te répudie !

De plus, nous saluons la mobilisation des collectifs LGBTQI+ dans l’État espagnol qui a récemment obtenu l’approbation par le Parlement de la « Loi Trans ». Ainsi, il s’agit d’un pas en avant, en particulier pour les personnes transgenres, qui pourront accéder à l’enregistrement du changement de sexe sans la tutelle de juges ou de médecins. Parallèlement à cette importante avancée, la mobilisation féministe a également permis d’annuler l’amendement rétrograde que le gouvernement conservateur du Parti Populaire avait imposé à la loi sur l’avortement en 2015. Désormais, les personnes âgées de 16 à 17 ans pourront avorter sans l’autorisation de l’adulte responsable. Nous continuerons la lutte pour mettre fin à toutes les restrictions qui interfèrent avec la garantie du droit à l’avortement dans les institutions publiques et privées.

Simultanément, des dizaines de milliers de femmes en Turquie et en Syrie entament ce 8 mars au milieu de la dévastation causée par les tremblements de terre du 6 février. Bien qu’un mois se soit écoulé depuis les tremblements de terre qui ont coûté la vie au moins de 50 000 personnes, des millions de survivants luttent pour satisfaire leurs besoins les plus élémentaires tels que le logement, le chauffage, la nourriture et l’eau. Les groupes les plus touchés par les catastrophes naturelles telles que les guerres sont ceux qui sont déjà exposés à l’inégalité et à la discrimination. L’aide n’est pas organisée pour donner la priorité aux besoins de ces groupes. Les personnes LGBTI+ font l’objet de discriminations alors que les migrants cherchent de l’aide. Si tous ces processus alourdissent le fardeau des femmes, ils en font également des cibles de la violence masculine et de la violence de l’État. Dans le même temps, les enfants qui ont perdu leur famille dans le tremblement de terre sont adoptés par des sectes religieuses et le gouvernement réactionnaire d’Erdogan ne fait rien pour les protéger. Face à ce désastre, notre appel aux féministes du monde entier est de se solidariser avec les femmes de Syrie et de Turquie et de faire pression sur leurs gouvernements en conséquence.

Au Brésil, nous avons été à l’avant- garde de la lutte contre le néofasciste Bolsonaro, qui a incité à toutes sortes d’attaques contre les femmes et la dissidence lorsqu’il était au pouvoir. Une fois battu dans les urnes, il a tenté un coup d’État qui ne s’est pas concrétisé. Nous demandons au gouvernement de Lula de ne pas accorder d’amnistie à Bolsonaro et d’envoyer tous les auteurs du coup d’État en prison, car ils représentent une véritable menace pour nos droits. Comme nous avons dit #ElleNao et #ForaBolsonaro, nous continuerons dans les rues pour la justice pour Marielle Franco et pour le droit à l’avortement, légal, sûr et gratuit, une demande que nous devrons commencer par la mobilisation indépendante du gouvernement Lula qui, en alliance avec les églises, s’est déjà prononcé contre le droit de décider des femmes et des personnes avec la possibilité d’une gestation.

Au Venezuela, nous accompagnons l’appel à la grève des enseignants, dont la majorité sont des travailleuses, qui prennent les devants pour exiger du gouvernement de Maduro un contrat collectif et un salaire égal au panier de la ménagère. Lui et son ministre Yelitze Santaella parlent hypocritement du droit à l’éducation, pour rejeter la protestation, mais ils sont incapables de garantir l’eau dans les écoles. C’est pourquoi nous saluons le courage des enseignantes, souvent chefs de famille, qui ont démontré leur vocation à lutter contre les politiques anti-ouvrières du gouvernement vénézuélien.

Au Mexique, le mouvement des femmes continue de descendre dans la rue face aux 12 assassinats de femmes par jour, à la militarisation croissante imposée par le gouvernement de López Obrador et à l’impunité institutionnelle qui couvre les assassinats de femmes et les réseaux de trafic de femmes et d’enfants. Dans ce contexte, les travailleurs du Sindicato Único de Trabajadores de NOTIMEX (SUTNOTIMEX) ont résisté à trois ans de grève, une lutte emblématique pour la défense de leurs droits du travail.

Nous dénonçons la persécution des membres de l’Association des employés de la caisse de Sécurité sociale (AECSS) du Panama, principalement des femmes, licenciées pour avoir fait grève afin de défendre leurs droits du travail. Nous dénonçons la mise en place de poursuites pénales arbitraires contre notre camarade Priscilla Vásquez, présidente de l’Association, licenciée grâce à la solidarité internationale, en particulier celle de l’UIT-QI et à la solidarité nationale. C’en est assez de criminaliser ceux qui sortent pour lutter.

Nous sommes solidaires des luttes des femmes dans le monde, en Afghanistan où elles affrontent le régime réactionnaire des talibans qui a interdit l’éducation des femmes et des filles ; au Nicaragua, elles affrontent la dictature de Daniel Ortega qui a emprisonné des dizaines de combattants sociaux ; en Palestine, les femmes résistent à l’invasion et au génocide perpétrés par l’État d’Israël. À toutes ces personnes, nous disons : vos luttes sont nos luttes.

Pour toutes ces raisons, en ce 8 mai, Journée internationale des femmes travailleuses, l’Unité internationale des travailleuses et travailleurs – Quatrième Internationale (UIT-QI) appelle à organiser des actions communes contre les politiques des gouvernements capitalistes qui légitiment la violence patriarcale et la surexploitation du système capitaliste-impérialiste qui nous frappe le plus durement, nous les femmes et les dissidents. Nous nous joignons avec enthousiasme à la grève féministe internationale, à toutes les actions de mobilisation et de lutte dans les rues, sur les lieux de travail et d’étude, afin de renforcer la lutte pour chacun de nos droits. Comme féministes socialistes, nous continuons à souligner la nécessité d’avancer dans la lutte pour les gouvernements de la classe ouvrière sur la voie de la construction d’une société socialiste dans laquelle n’aura plus lieu l’oppression patriarcale ou l’exploitation du système capitaliste.

• Assez de féminicides et de trans transvesticides. Pas un de moins, les gouvernements sont responsables

• Démantèlement des réseaux de trafiquants. Punir les proxénètes, les hommes d’affaires, les fonctionnaires et les chefs religieux complices.

• Augmentation des budgets pour les salaires, l’éducation, la santé et pour éradiquer la violence de genre.

• Non au paiement de la dette extérieure. À bas les plans d’ajustement des gouvernements et du FMI.

• Fin de la persécution et de la criminalisation des combattantes féministes. Liberté pour les personnes emprisonnées pour avoir lutté.

• L’éducation sexuelle pour décider. Des contraceptifs gratuits et de qualité pour éviter l’avortement. Avortement légal, gratuit et sûr pour éviter la mort.

Unité internationale des travailleuses et des travailleurs – Quatrième Internationale (UIT-QI)

5 mars 2023

https://uit-ci.org/index.php/2023/03/06/8m-dia-internacional-de-las-mujeres-trabajadoras/

