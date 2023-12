850 000 F réclamés pour refus de paternité

Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a examiné mercredi 27 décembre 2023, un dossier de refus de paternité. Le prévenu, un jeune homme âgé de 18 ans environ, risque une peine de 12 mois d’emprisonnement.

Il enceinte une jeune fille âgée de 16 ans, et refuse la paternité. La justice a été saisie, et il a été interpellé et placé sous mandat de dépôt. Son procès a lieu ce mercredi 27 décembre 2023. Face au juge, le jeune homme a reconnu les faits.

La victime, présente au procès, a réclamé une somme de 750.000 FCFA, et 100.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.

Le ministère public dans ses réquisitions, demande au tribunal de condamner l’accusé à une peine de 12 mois de prison. Le jeune homme selon le représentant du procureur de la République au procès, ne peut pas être retenu dans les liens de la prévention, et assumer ses responsabilités de père à l’égard du nouveau-né.

Le délibéré est renvoyé.

