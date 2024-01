85 nouveaux magistrats reçoivent leurs attributs de fonction

85 nouveaux magistrats des deux sexes ont reçu leurs diplômes et toges, vendredi 29 décembre 2023, lors d’une cérémonie présidée par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Détchénou.

La 2ème promotion des magistrats de l’Ecole de formation des professions judiciaires (EFPJ) a reçu les diplômes et toges. Ils sont au total 85 magistrat à recevoir leurs attributs après deux années de formation. C’est lors d’une cérémonie organisée, vendredi 29 décembre 2023, dans les Tours administratives de Cotonou en présence du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, Yvon Détchénou.

Les nouveaux magistrats, par la voix Leriche Marion Atinmakan, ont promis être à la hauteur de la confiance placée en eux.

« Votre rôle ne se limite pas seulement à trancher les litiges suivant la déontologie et l’éthique.

Vous devez chercher des solutions justes et durables pour notre société. Vous êtes des acteurs clés non seulement dans la lutte contre la criminalité mais aussi dans la protection des victimes et la réinsertion des délinquants.

Vous devez être un bon magistrat qui fait preuve de créativité et d’ouverture d’esprit tout au long de vos carrières », a indiqué Yvon Détchénou, le ministre de la Justice et de la Législation à l’endroit des heureux récipiendaires.

