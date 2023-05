84 orphelins et 25 veuves après les attaques à Kérou

Les attaques terroristes dans la commune de Kérou en début du mois de mai 2023 ont fait des dizaines de victimes.

Un bilan a été fait après les récentes attaques terroristes à Kaobagou, une localité de Kérou. Selon le maire de la commune Herman Imali Djetta au micro de Bip Radio, 84 orphelins et 25 veuves ont été recensés. « L’arrondissement de Kaobagou se porte bien aujourd’hui », rassure-t-il. Le lundi 15 mai 2023, une délégation gouvernementale s’est rendue dans la localité. À Koabagou, l’Etat a apporté un soutien aux victimes et aux blessés en débloquant une somme d’environ 20 millions de FCFA. L’attaque meurtrière a été enregistrée dans la nuit du 1er au 2 mai 2023.Après le drame, le Commissaire et le Chef de détachement militaire de Kaobagou ont été limogés.

Akpédjé Ayosso

16 mai 2023