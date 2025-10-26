dimanche, 26 octobre 2025 -

Criminalité et usage de produits psychotropes

82 personnes dont 11 femmes arrêtées à Godomey




Au terme d’une opération d’envergure menée par la directrice départementale de la Police républicaine de l’Atlantique, 82 personnes dont 11 femmes ont été interpellés pour criminalité et usage de consommation de produits psychotropes dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025 à Godomey dans la commune d’Abomey-Calavi.

Malgré l’interdiction de la chicha dans les espaces publics, notamment les bars, certains promoteurs continuent d’en faire usage. La Police au cours d’une opération d’envergure a interpellé plusieurs consommateurs dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 octobre 2025, dans un bar situé à Cocotomey, un quartier de l’arrondissement de Godomey, dans la commune d’Abomey-Calavi. A travers la chicha, les mis en cause selon des sources policières, s’adonnaient à la consommation de produits psychotropes.
L’opération dite "coup de poing" qui visait principalement l’usage illicite de produits psychotropes ainsi que la cybercriminalité, a permis d’appréhender 82 personnes dont 11 femmes. Sur lieux, 65 chichas ont été saisies. L’examen de ces instruments a révélé que les mis en cause consommaient de produits psychotropes, le chanvre indien notamment à travers la chicha. Des cas de criminalité ont été également révélés parmi les personnes interpellées. En garde-à-vue depuis quelques heures, ils seront bientôt présentés aux juridictions compétentes qui décideront de leur sort.

F. A. A.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

26 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou




