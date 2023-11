81 députés adoptent le 2è rapport d’activités de Vlavonou

Le président de l’Assemblée nationale, 9è législature, Louis Gbèhounou Vlavonou a fait le point, jeudi 02 novembre 2023, à ses pairs députés, des activités menées sur la période du 1er avril au 30 septembre 2023.

Le 2e rapport d’activités du Président de l’Assemblée nationale, Louis Gbèhounou Vlavonou, couvrant la période du 1er avril au 30 septembre 2023 a été adopté, jeudi 02 novembre 2023 au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, par 81 députés.

Les députés de la 9è législature ont tenu onze (11) séances plénières entre le 1er avril et le 30 septembre 2023 dont neuf (09) séances pendant la première session ordinaire de l’année 2023 et deux (02) séances pour le compte de la deuxième session extraordinaire de la même année, selon le rapport.

La représentation nationale a examiné et adopté en seconde délibération la Loi n° 2022-36 portant Gestion des produits chimiques et de leurs déchets en République du Bénin.

En ce qui concerne le point du contrôle de l’action gouvernementale, il ressort que dix-sept (17) questions orales (09 questions orales avec débat et 08 questions orales sans débat) ont été adressées au gouvernement. L’une des questions relatives aux prestations au Centre National Hospitalier Universitaire (CHNU-HKM) a fait l’objet d’une communication du gouvernement au parlement.

Sur la période du 1er avril au 30 septembre 2023, dix (10) questions d’actualité ont été enregistrées dont trois (03) ont examinées. Il s’agit des questions d’actualité relatives à l’explosion survenue à la caserne de Toffo (1), à l’atténuation des effets du terrorisme dans les zones affectées (2) et aux perturbations observées dans la fourniture de l’énergie électrique (3).

Les députés ont pris part à des ateliers au plan national et à des rencontres (7 à l’international par visioconférence et 3 au niveau national).

Il a été procédé également à la désignation des représentants de l’Assemblée nationale au sein des institutions de la République (Haute Cour de Justice, Commission Béninoise des Droits de l’Hommes, Autorité de Protection des Données à caractère Personnel) et dans les parlements régionaux (Parlement africain, CEDEAO, CIP-UEMOA).

Le point des activités externes a été également fait.

Les députés du parti d’opposition Les Démocrates ont voté contre. Il y a eu 00 abstention.

