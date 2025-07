80 auditeurs de justice rejoignent le corps de la magistrature

Quatre-vingts (80) auditeurs de justice de la 3e promotion de l’École de formation des professions judiciaires (Efpj) ont reçu leurs attributs de magistrats, lors d’une cérémonie vendredi 18 juillet 2025.

A l’issue de leur formation, 80 auditeurs de justice dont 56 femmes et 24 femmes intègrent le corps de la magistrature. Ils ont reçu entre autres leurs toges, attestations, le Code d’éthique et de déontologie ainsi que d’autres équipements. « Cette cérémonie vient consacrer l’aboutissement du travail acharné des auditeurs de justice de la 3ᵉ promotion de l’Efpj », a déclaré Bernadette Houndékandji Codjovi, directrice de l’Efpj. A l’en croire, ils ont été soumis à une rigueur académique, des stages pratiques et à une soutenance de mémoire.

Dans son allocution, le Garde des sceaux, ministre de la justice et de la législation, Yvon Détchénou a rappelé aux récipiendaires leur responsabilité. « La robe que vous allez vêtir n’est pas celle d’un statut ni celle d’un pouvoir mais celle d’un engagement : celui de rendre la justice au nom du peuple dans le respect de la loi, dans l’impartialité, dans la rigueur et surtout dans l’humanité », a-t-il affirmé. Pour lui, la toge n’est pas qu’un simple vêtement d’apparat. « C’est d’abord un symbole fort, une responsabilité lourde et un service qui commence » a-t-il ajouté.

Il a invité les récipiendaires à être des juges attentifs, justes, exemplaires. « Faites votre job honnêtement et laissez-vous grandir prudemment », a indiqué le ministre de la justice et de la législation, Yvon Détchénou.

Les récipiendaires se sont engagés à honorer avec dignité leur toge. « Nous sommes conscients des défis et de la responsabilité qui sont les nôtres », a déclaré Marie-Claire Hounzali au nom des récipiendaires. Ces nouveaux magistrats sont affectés dans les juridictions civiles, pénales, administratives et spécialisées sur le territoire national.

A.A.A

21 juillet 2025 par ,