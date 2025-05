8 sociétés agréées au Code des Investissements

En Conseil des ministres, mercredi 28 mai 2025, le gouvernement béninois a agréé 8 sociétés au Code des investissements.

Huit (08) sociétés sont éligibles au bénéfice des différents régimes incitatifs du Code des investissements pour différents projets. Selon le Conseil des ministres « la réalisation de tous ces projets, en plus des nombreux emplois qui en découleront, impactera positivement les différents secteurs dont ils relèvent et apportera de la plus-value à l’économie nationale ».

Régime des investissements spécifiques

• GRANDS MOULINS DU BENIN SA, pour son projet d’augmentation de capacité de production de farine de blé de son unité de production dans la commune de Cotonou ;

• MOOV AFRICA BENIN SA, en vue de l’extension du réseau de couverture en 3G - 4G et 5G sur le territoire national ;

• GEFIS INTERNATIONAL SARL, pour le projet d’ouverture et d’exploitation par dragage d’une carrière de sable lagunaire dans la zone marécageuse de Dja, dans la commune de Sèmè-Podji ;

• PARTOUCHE CASINO COTONOU SA, dans le cadre de son projet de création d’un casino au Sofitel de Cotonou.

Régime A

• PROTEIN N NUTS SARL, en vue de la construction et de l’exploitation d’une unité de fabrication de tourteaux dégraissés et d’huile brute de soja à Houibatin, dans la commune d’Allada ;

• LISA COCKTAILS SARL, pour l’implantation et l’exploitation d’une unité de production de cocktails à base de jus de fruits et d’alcool à la zone industrielle de Sèmè-Podji.

Régime B

• GLOBAL VETENARY INDUSTRIES SA, dans le cadre de la mise en place d’une unité de production industrielle de prémix et de concentrés minéraux vitaminés pour aliments de volailles et dérivés à la zone industrielle de Gakpé, dans la commune de Ouidah ;

• NISI SARL, pour l’installation et l’exploitation d’une unité de production de tourteaux et d’huiles végétales brutes à base d’arachide, de noix de palme, de karité et de soja à Dénou dans la commune de Tori-Bossito.

28 mai 2025