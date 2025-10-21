mardi, 21 octobre 2025 -

1183 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Sécurité dans le Couffo

8 cybercriminels arrêtés dans un couvent




Le commissariat central de Dogbo, a interpellé dimanche 19 octobre 2025, 8 individus en plein rituel dans un couvent à Kpodavé pour des faits présumés de cybercriminalité.

Surpris en plein rituel dans un couvent à Kpodavé, 8 individus soupçonnés de cybercriminalité ont été arrêtés par le commissariat de Dogbo dans l’arrondissement de Tota. Les suspects, selon les informations de la Police, cherchaient à renforcer leur pouvoir de domination sur les victimes.

Les 8 cybercriminels présumés ont été interpellés suite à des renseignements. L’opération conduite, dimanche 19 octobre 2025, par le commissaire Benjamin Laleyé, s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Zéro gayman à Dogbo » qui vise à éradiquer la cybercriminalité de cette commune du département du Couffo.

Les prévenus ont été transférés à l’antenne d’Abomey de la Brigade Criminelle. Leurs téléphones portables confisqués seront soumis à des examens de contrôle qui serviront de preuve devant la justice.

Marina HOUENOU (Stag)

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

21 octobre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah , Marina Houénou




Boni Yayi et le duo candidat LD convoqués devant la police judiciaire


21 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Sale temps pour le parti Les Démocrates . Par exploit d’huissier en (…)
Lire la suite

Prés de 2 millions FCFA arnaqués à des agents Mobile Money pour jouer (…)


16 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Un passionné des jeux de paris sportif a comparu ce jeudi 16 octobre (…)
Lire la suite

04 Nigériens écopent de 24 mois de prison avec saisine de 265 millions


16 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Poursuivis pour non-déclaration de devises et blanchiment de capitaux, (…)
Lire la suite

Des agents de la Marine nationale formés à l’entretien des vecteurs (…)


14 octobre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Dans le cadre du projet d’appui au secteur Portuaire (ProPORT), financé (…)
Lire la suite

Un menuisier condamné pour viol sur mineure


10 octobre 2025 par Marina Houénou
La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (…)
Lire la suite

Un tourneur condamné à 10 ans de prison pour viol


10 octobre 2025 par Marina Houénou
La Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (…)
Lire la suite

5 ans de prison pour avoir enceinté une fillette


5 octobre 2025 par Marc Mensah
La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrrorisme (…)
Lire la suite

Le procès de Constantin Amoussou reporté au 23 octobre


3 octobre 2025 par Marina Houénou
Le procès de Constantin Amoussou est renvoyé au 23 octobre 2025 au (…)
Lire la suite

Un réseau de vente de motos aux papiers falsifiés démantelé


3 octobre 2025 par Marc Mensah
Le commissariat du 13ᵉ arrondissement de Cotonou a démantelé un réseau (…)
Lire la suite

Un fugitif béninois arrêté au Nigéria


1er octobre 2025 par Marc Mensah
Fin de cavale pour Sunday Kotin, un ressortissant béninois, activement (…)
Lire la suite

Des centaines de téléphones saisis, 30 malfaiteurs arrêtés


30 septembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
‎La police a démantelé un réseau de malfaiteurs à Godomey, dans la (…)
Lire la suite

10 ans de prison pour viol d’une fillette de 6 ans


29 septembre 2025 par Marc Mensah
Un jeune de 20 ans a été condamné à 10 ans de prison ferme pour viol (…)
Lire la suite

Un militaire et un policier poursuivis pour désertion


26 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Devant la Cour de répression des infractions économiques et du (…)
Lire la suite

20 ans de prison à un homme pour viol sur mineures


20 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (…)
Lire la suite

La Police arrête deux suspects après un cambriolage à Togba


19 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Informés du cambriolage d’un domicile à Togba, dans la commune (…)
Lire la suite

5 Béninois enlevés par des groupes armés libérés


16 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Après plusieurs semaines de détention par des groupes armés, 5 (…)
Lire la suite

Des terroristes retrouvés morts après l’attaque du commissariat


15 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Ce dimanche 14 septembre 2025, trois corps sans vie des individus (…)
Lire la suite

Blaise Ahouantchédé indique la voie pour contrer la menace terroriste (…)


14 septembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Face à la menace terroriste au Bénin depuis quelques années, l’expert (…)
Lire la suite




Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires