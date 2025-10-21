8 cybercriminels arrêtés dans un couvent

Le commissariat central de Dogbo, a interpellé dimanche 19 octobre 2025, 8 individus en plein rituel dans un couvent à Kpodavé pour des faits présumés de cybercriminalité.

Surpris en plein rituel dans un couvent à Kpodavé, 8 individus soupçonnés de cybercriminalité ont été arrêtés par le commissariat de Dogbo dans l’arrondissement de Tota. Les suspects, selon les informations de la Police, cherchaient à renforcer leur pouvoir de domination sur les victimes.

Les 8 cybercriminels présumés ont été interpellés suite à des renseignements. L’opération conduite, dimanche 19 octobre 2025, par le commissaire Benjamin Laleyé, s’inscrit dans le cadre de l’initiative « Zéro gayman à Dogbo » qui vise à éradiquer la cybercriminalité de cette commune du département du Couffo.

Les prévenus ont été transférés à l’antenne d’Abomey de la Brigade Criminelle. Leurs téléphones portables confisqués seront soumis à des examens de contrôle qui serviront de preuve devant la justice.

Marina HOUENOU (Stag)

21 octobre 2025