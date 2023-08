8,9 millions de moustiquaires imprégnées distribuées en 2023

8.948.774 moustiquaires imprégnées d’insecticides ont été distribuées au Bénin cette année 2023 dans le cadre de la lutte contre le paludisme.

La campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnées d’insecticides lancée cette année 2023 par le gouvernement du Bénin grâce à l’appui de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) et d’autres partenaires, a permis de mettre 8.948.774 moustiquaires à disposition des populations, selon l’Ambassade des Etats-Unis près le Bénin.

🦟8.948.774 Moustiquaires Imprégnées d'Insecticides ont été distribuées au Bénin cette année par le @PMIgov via l'@USAID et en collaboration avec le @gouvbenin, pour protéger les personnes contre les moustiques vecteurs du paludisme.#EndMalaria #WorldMosquitoDay #USAIDBenin pic.twitter.com/OSh1aN0Xf4 — U.S. Embassy Cotonou (@USEmbassyBenin) August 18, 2023

La distribution s’est déroulée sur tout le territoire béninois du 26 juin 2023 au 04 juillet 2023 et vise à protéger les personnes contre les moustiques, vecteurs du paludisme.

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), les moustiquaires imprégnées d’insecticides contribuent à la réduction des cas de paludisme.

Au Bénin, le nombre de cas de paludisme a diminué de 10% et le nombre de décès liés au paludisme a baissé de 8% entre 2017 et 2020, selon l’OMS.

M. M.

20 août 2023 par