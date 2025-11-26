8, 9 et 10 janvier pour célébrer culture et spiritualité Vodun

Ouidah accueille du 8 au 10 janvier, l’édition 2026 des Vodun Days. Plusieurs événements sont prévus pour marquer cet événement culturel majeur dédié à l’héritage Vodun, à sa richesse artistique et à sa profondeur spirituelle.

Pendant trois jours, visiteurs, curieux, passionnés de culture africaine pourront vivre un moment d’exception à Ouidah. L’édition 2026 de Vodun Days permettra une nouvelle fois de voyager au cœur de la culture Vodun. Il est prévu au programme du 8 au 10 janvier, des animations culturelles telles que des danses, performances rituelles, démonstrations artistiques. Un concert géant réunira des artistes béninois et internationaux.

La grande cérémonie Vodun aura lieu le 9 janvier 2025. L’arène de Ouidah va également accueillir des célébrations.

Akpédjé Ayosso

