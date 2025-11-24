8,6 milliards FCFA pour le ministère du Développement

Le ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané, a exposé, vendredi 21 novembre 2025, à la Commission budgétaire, les grandes lignes du budget 2026 de son ministère.

Le projet de budget 2026 du ministère du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale s’élève à 8 655 080 614 F CFA soit 5,55 milliards F CFA de dépenses ordinaires et 3,09 milliards F CFA de dépenses en capital. Il est noté la mise en œuvre de deux importantes initiatives. Il s’agit du Projet d’appui aux études prospectives et de renforcement du cadre de planification (PEPRCP) et le Programme de partenariat et de capacitation pour la transformation socioéconomique durable des territoires (ProPACTSET). D’autres projets sont également prévus.

– Finalisation du Plan national de développement 2026-2035,

– Elaboration du nouveau Programme d’action du gouvernement,

– Mise en œuvre des décrets liés à la loi n°2025-16 portant vision nationale de développement 2060

– Accélération de la Stratégie nationale d’inclusion financière,

– Renforcement de l’institutionnalisation de la fonction évaluative et diffusion des normes méthodologiques de référence.

– Capacitation des acteurs locaux,

– Opérationnalisation du Cadre décennal d’action pour l’accélération de la mise en œuvre des ODD.

24 novembre 2025 par ,