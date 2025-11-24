lundi, 24 novembre 2025 -

564 visites en ce moment

FIL D'ACTUALITÉ
Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

Budget 2026

8,6 milliards FCFA pour le ministère du Développement




Le ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané, a exposé, vendredi 21 novembre 2025, à la Commission budgétaire, les grandes lignes du budget 2026 de son ministère.

Le projet de budget 2026 du ministère du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale s’élève à 8 655 080 614 F CFA soit 5,55 milliards F CFA de dépenses ordinaires et 3,09 milliards F CFA de dépenses en capital. Il est noté la mise en œuvre de deux importantes initiatives. Il s’agit du Projet d’appui aux études prospectives et de renforcement du cadre de planification (PEPRCP) et le Programme de partenariat et de capacitation pour la transformation socioéconomique durable des territoires (ProPACTSET). D’autres projets sont également prévus.

  Finalisation du Plan national de développement 2026-2035,
  Elaboration du nouveau Programme d’action du gouvernement,
  Mise en œuvre des décrets liés à la loi n°2025-16 portant vision nationale de développement 2060
  Accélération de la Stratégie nationale d’inclusion financière,
  Renforcement de l’institutionnalisation de la fonction évaluative et diffusion des normes méthodologiques de référence.
  Capacitation des acteurs locaux,
  Opérationnalisation du Cadre décennal d’action pour l’accélération de la mise en œuvre des ODD.

www.24haubenin.bj ; L'information en temps réel

Abonnez-vous à la chaîne WhatsApp officielle de 24h au Bénin, en cliquant ici, pour suivre les infos.

24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou




Près de 29 milliards FCFA pour le ministère des Affaires sociales


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
La ministre des Affaires sociales et la Microfinance Véronique (…)
Lire la suite

Voici les nouvelles mesures fiscales au titre de l’année 2026


24 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le projet de loi de finances gestion 2026 a été présenté à la (…)
Lire la suite

Le projet du budget 2026 en hausse de 6,6 %


23 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les grands axes du projet de loi de finances gestion 2026 ont été (…)
Lire la suite

La GDIZ présentée comme moteur d’intégration du Bénin aux chaînes de valeur


19 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le ‎Directeur général adjoint de la SIPI-Bénin, société en charge du (…)
Lire la suite

FCBE, premier parti à déposer son dossier pour les législatives


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La Force cauris pour un Bénin émergent (FCBE), a déposé son dossier de (…)
Lire la suite

Dates de déménagement de Dantokpa et d’ouverture de nouveaux marchés


19 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le déménagement des marchands de Dantokpa vers le marché de Gros (…)
Lire la suite

Le Bénin, un acteur désormais incontournable de la carte financière (…)


17 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
En choisissant le Bénin comme l’une des étapes majeures de la 2ᵉ (…)
Lire la suite

La CCI Bénin et le CÉNB scellent un accord pour renforcer la (…)


17 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Bénin (CCI (…)
Lire la suite

Une mission économique marocaine à Cotonou du 15 au 17 décembre


16 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Cotonou accueille du 15 au 17 décembre 2025 une importante mission (…)
Lire la suite

Près de 2 000 milliards de dollars de transactions instantanées en Afrique


13 novembre 2025 par Marc Mensah
L’Afrique connaît une envolée sans précédent de ses paiements (…)
Lire la suite

Benin Cashew honore le Bénin aux Reuters Global Sustainability Awards


13 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le Bénin s’impose une fois de plus sur la scène internationale de (…)
Lire la suite

Les Agences de promotion des investissements de l’UEMOA en conclave à (…)


12 novembre 2025 par La Rédaction
Cotonou, la capitale économique du Bénin abrite depuis ce mercredi 12 (…)
Lire la suite

Les Agences de promotion des investissements de l’UEMOA en conclave à (…)


11 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Cotonou, la capitale économique du Bénin abrite depuis ce mercredi 12 (…)
Lire la suite

Le Président de la BIDC plaide pour une augmentation du financement (…)


10 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le Président de la Banque d’Investissement et de Développement de la (…)
Lire la suite

Ecobank Bénin finance la construction d’un Centre numérique au CAEIS


10 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une délégation d’Ecobank Bénin, conduite par la Chef division Banque (…)
Lire la suite

La SODEF S.A créée en remplacement de la SONAB


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le gouvernement a adopté ce mercredi 05 novembre 2025 en Conseil des (…)
Lire la suite

Les travaux de construction et de réhabilitation de 80 retenues d’eau (…)


5 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
En Conseil des ministres ce mercredi 05 novembre 2025, le gouvernement (…)
Lire la suite

FasterCapital s’associe à ETL pour accélérer le transport interurbain (…)


3 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Eagle Travel and Logistic SARL (ETL), startup pionnière du transport (…)
Lire la suite


-->


Derniers articles



Autres vidéos





Les plus populaires