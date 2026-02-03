770 litres de sodabi impropre retirés du marché

770 litres d’alcool communément appelé Sodabi, reconnu impropre à la consommation humaine ont été saisis à Ayomi-Centre dans la commune de Dogbo, département du Couffo.

La Police républicaine a dévoilé ce 03 février 2026 sur son canal digital, les résultats d’une opération qui remonte au 23 octobre 2025.

Le commissariat de l’arrondissement de Dévè a saisi 770 litres de Sodabi dans le village de Ayomi-Centre, commune de Dogbo.

La boisson réquisitionnée a été transférée au Laboratoire de la Sécurité Sanitaire des Aliments (ABSSA). Les analyses ont révélé après trois mois d’expertise que le Sodabi saisi est impropre à la consommation.

