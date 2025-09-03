74 formulaires de parrainage retirés en deux jours

La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a entamé, mardi 2 septembre, la délivrance officielle des formulaires de parrainage dans le cadre de l’élection présidentielle 2026. Une étape indispensable pour tout candidat à la magistrature suprême.

Au deuxième jour de la délivrance des formulaires de parrainage, 74 élus ont déjà retiré le précieux sésame. L’annonce a été faite, ce mercredi 03 septembre 2025, par François Abiola, membre du Conseil électoral.

Sur les 186 parrains attendus, soit 109 députés et 77 maires, 53 députés et 21 maires se sont présentés au siège de la Céna. « Conformément à la législation en vigueur, nous attendons 186 élus qui doivent, dans le délai imparti, retirer ces formulaires », a précisé François Abiola.

Les élus concernés ont jusqu’au 12 septembre à 18h pour effectuer cette démarche. La Céna assure avoir mis en place toutes les dispositions nécessaires pour garantir le bon déroulement de cette étape cruciale du processus électoral.

L’institution électorale donne rendez-vous le 12 septembre pour faire le point définitif sur le nombre total de formulaires délivrés.

Les 28 députés du parti d’opposition Les Démocrates ont retiré leur formulaire de parrainage respectif, mardi 02 septembre.

Le document va permettre à chaque élu (maire et député) d’accorder son soutien institutionnel au duo candidat président et vice-président à l’élection présidentielle de 2026.

M. M.

3 septembre 2025 par ,