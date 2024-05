72,8% de taux de mise en œuvre au Bénin, l’UEMOA satisfaite

La 9è revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA au Bénin s’est tenue, mardi 21 mai 2024 à l’hôtel Novotel. C’est en présence du Ministre d’Etat, Ministre du développement chargé de la coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, d’autres ministres du gouvernement béninois, des commissaires de l’UEMOA, du représentant résident de l’UEMOA au Bénin et du président de la Commission de l’UEMOA.

« En 2023, le Bénin a progressé de 3 points avec un taux satisfaisant de mise en œuvre des réformes de 72,8% ». C’est ce qui ressort de l’évaluation de la mise en œuvre des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) au Bénin en 2023.

L’évaluation a porté sur 131 réformes contre 127 en 2022, selon les mots introductifs de Abdoulaye Diop, président de la Commission de l’UEMOA, mardi 21 mai 2024 lors de la présentation des conclusions de la revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA. Une présentation faite par Mahamadou Gado, Commissaire de l’UEMOA chargé du Département des Politiques Economiques et de la Fiscalité Intérieure.

« Des progrès importants » ont été notés dans tous les secteurs d’évaluation définis dans le cadre de cette revue aussi bien dans le domaine de la gouvernance et de la convergence, que dans le domaine du marché du commun et des réformes sectorielles. « Ce que nous notons particulièrement au-delà de ces résultats ponctuels, c’est l’engagement des autorités à aller plus en avant dans le processus d’intégration », a indiqué Abdoulaye Diop. Le président de la Commission de l’UEMOA a ajouté que cette 9è revue fait suite à la revue technique tenue du 08 au 10 novembre 2023 au Bénin. Une phase qui s’est déroulée en synergie avec les équipes du Bénin et de la Commission de l’UEMOA.

Les travaux de Cotonou marquent le début de la périodicité bisannuelle instituée pour la Revue politique conformément à la décision des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA, selon le Ministre béninois d’Etat, Ministre du développement en charge de la coordination de l’action gouvernementale. « L’appropriation des recommandations de la phase technique à l’occasion de cette revue politique permettra de prendre des dispositions appropriées pour leur mise en œuvre », a indiqué Abdoulaye Bio Tchané.

Le Ministre d’Etat précise que l’accent sera mis notamment sur la « transposition des directives relatives à la libre circulation et au droit d’établissement des professions libérales (architectes, médecins, chirurgiens-dentistes, docteurs vétérinaires), à la sécurité routière et à la mutualité sociale ainsi que celles introduites en 2023 dans les domaines de la culture et de l’énergie ».

Le Ministre d’Etat ainsi que les autres Ministres ont réaffirmé l’engagement du Bénin à jouer sa partition pour un taux de réalisation plus élevé à la prochaine évaluation.

Toute chose qui rassure l’UEMOA, selon le président Abdoulaye Diop.

Des performances

La Commission de l’UEMOA se dit également satisfaite du Bénin qui affiche des performances macro-économiques malgré les chocs. Le pays affiche de « très bonnes perspectives » avec plus de 6% de taux de croissance, un taux d’inflation maîtrisé. « C’est l’un des pays qui a le taux d’inflation qui est le plus bas dans l’espace communautaire. C’est un élément fondamental pour la compétitivité de notre Union. Le taux d’endettement est en train d’être maîtrisé est sous contrôle. Le déficit budgétaire est en baisse », a indiqué Abdooulaye Diop, le président de la Commission de l’UEMOA.

Les conclusions ainsi que les recommandations formulées dans le cadre de cette 9è revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l’UEMOA au Bénin ont été présentées au chef de l’Etat Patrice Talon à l’issue des travaux.

