Bail à Porto-Novo 2 commerçants expulsés pour 24 et 18 mois d’arriérés de loyers

10 novembre 2025 par ,

Saisi, le 7 mars 2025, d’un litige portant sur la résiliation de baux et expulsion de locataires pour des loyers impayés, le Tribunal de commerce de Cotonou a rendu son (…)

Institut National de la Femme 7000 plaintes de violences aux femmes enregistrées

10 novembre 2025 par ,

Plus de 7.000 plaintes de violences faites aux femmes ont été enregistrées au Bénin depuis la création de l’Institut National de la Femme (INF) en 2021. C’est l’état des (…)

Tribunal de commerce de Cotonou ECID Afrique condamnée à payer 740.000 FCFA pour loyers impayés

10 novembre 2025 par ,

Le Tribunal de Commerce de Cotonou a rendu un jugement en premier ressort le 4 novembre 2025, dans une affaire opposant le propriétaire d’un immeuble à Cotonou, à la (…)

Colloque repenser les transformations sociales en Afrique (LARTES-IFAN) Un hommage poignant et pluriel au Pr Abdou Salam Fall, un éternel (…)

10 novembre 2025 par ,

Ces 4 et 5 novembre 2025, l’UCAD (Université Cheikh Anta Diop) de Dakar, à travers le laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales de (…)

Élections générales 2026 Les listes de UP-R, BR et FCBE retenues pour les communales

10 novembre 2025 par

La Commission électorale nationale autonome (CENA) vient de publier la liste des partis politiques ayant satisfait aux exigences de la complétude de leurs dossiers de (…)

Les partis LD et Moele Bénin disqualifiés pour les élections municipales

10 novembre 2025 par

Par décision La Cena a rendu public la liste des partis autorisés pour les élections municipales de janvier 2026 . Dans la décision on peut lire Article 1er : Les (…)

