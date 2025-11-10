lundi, 10 novembre 2025 -

Enseignements maternel et primaire au Bénin :Plus de 190.000 élèves reçoivent des kits pour la rentrée scolaire :     Peine de mort requise contre Joseph Kabila en République démocratique du Congo : L’ancien président congolais Joseph Kabila est jugé par contumace pour (…)     Élection présidentielle 2026 : La CENA rencontre les députés le mercredi 20 août (Des échanges sur les modalités de mise en œuvre des parrainages) :     Faits divers : Le tiktokeur Marius Placide arrêté :     Département de l’Atlantique : Un mort dans un accident à Ouidah :    

L’Entretien exclusif de Patrice Talon sur les grands sujets de l’actualité nationale

Bail à Porto-Novo

2 commerçants expulsés pour 24 et 18 mois d’arriérés de loyers


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Saisi, le 7 mars 2025, d’un litige portant sur la résiliation de baux et expulsion de locataires pour des loyers impayés, le Tribunal de commerce de Cotonou a rendu son (…)  
Institut National de la Femme

7000 plaintes de violences aux femmes enregistrées


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Plus de 7.000 plaintes de violences faites aux femmes ont été enregistrées au Bénin depuis la création de l’Institut National de la Femme (INF) en 2021. C’est l’état des (…)  
Tribunal de commerce de Cotonou

ECID Afrique condamnée à payer 740.000 FCFA pour loyers impayés


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Le Tribunal de Commerce de Cotonou a rendu un jugement en premier ressort le 4 novembre 2025, dans une affaire opposant le propriétaire d’un immeuble à Cotonou, à la (…)  
Colloque repenser les transformations sociales en Afrique (LARTES-IFAN)

Un hommage poignant et pluriel au Pr Abdou Salam Fall, un éternel (…)


10 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Ces 4 et 5 novembre 2025, l’UCAD (Université Cheikh Anta Diop) de Dakar, à travers le laboratoire de recherche sur les transformations économiques et sociales de (…)  
Élections générales 2026

Les listes de UP-R, BR et FCBE retenues pour les communales


10 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
La Commission électorale nationale autonome (CENA) vient de publier la liste des partis politiques ayant satisfait aux exigences de la complétude de leurs dossiers de (…)  
Les partis LD et Moele Bénin disqualifiés pour les élections municipales


10 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Par décision La Cena a rendu public la liste des partis autorisés pour les élections municipales de janvier 2026 . Dans la décision on peut lire Article 1er : Les (…)  
Sommet international de Belém (Brésil)

Le Bénin réaffirme son engagement pour le climat


9 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata a pris part du 06 au 07 novembre 2025 à Belém au Brésil, au Sommet international sur le climat. Représentant le (…)  
Les enseignants affichent leur soutien à Romuald Wadagni


8 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Réunis ce samedi 8 novembre 2025 à Godomey, les enseignants venus des (…)
La police se rapproche des populations avec le 117


8 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
La Police républicaine dispose désormais d’un centre d’appel dédié et (…)
Claudine Prudencio et RN rejoignent l’UP-R


8 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou
Le parti Renaissance nationale (RN) de Claudine Prudencio fait (…)
Angélique Kidjo nominée pour Grammy Awards 2026


8 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
La star de la musique béninoise, Angélique Kidjo, vient une fois encore (…)
Gade Gui se lance dans la production d’œufs de table, avec le soutien (…)


8 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À Dakar, Proparco a accordé un prêt structuré de long terme à la ferme (…)
Godomey, Zinvié et Ouèdo distingués au Concours "Abomey-Calavi Ville (…)


8 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Les meilleurs arrondissements à l’issue du Concours « Abomey-Calavi (…)
10 individus arrêtés, des produits psychotropes saisis


8 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Une opération conduite par la direction départementale de la Police de (…)
Le Bénin marque sa participation au Forum “Notre Futur Brésil–France”


8 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, a (…)
D’autres militants LD risquent la prison pour fraude électorale


7 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Le parti Les Démocrates (LD) de l’ancien président Boni Yayi n’est pas (…)
L’ACAT-Bénin actualise le guide sur les garanties judiciaires des détenus


7 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Dans le cadre de son projet intitulé « Garantir l’accès des détenus en (…)
Amara Kourouma du Crédit Rural parmi les 100 personnalités de l’année


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Directeur général du Crédit Rural de Guinée (CRG), Amara Kourouma, a (…)
Le Bénin présent au Forum “Notre Futur Brésil–France”


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, (…)
Des demandes frauduleuses de casiers judiciaires et de quitus fiscaux


7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le ministère de la Justice et de la Législation et le ministère des (…)
Quelles chances pour le Bénin à la CAN 2025-2026 ?


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Les Guépards se préparent activement pour la Coupe d’Afrique des (…)
Ecoliers et enseignants dans l’eau à Vêdoko


7 novembre 2025 par Marc Mensah
À quelques mètres du futur échangeur de Vêdoko, l’école primaire (…)
Un ancien ministre des Affaires étrangères du Bénin salue la Résolution (…)


7 novembre 2025 par Ignace B. Fanou
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, le 31 octobre 2025, (…)
Le Bénin présent au Forum “Notre Futur Brésil–France”


7 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le Ministre des Affaires étrangères, Monsieur Olushegun ADJADI BAKARI, (…)
L’intégralité des propos de Patrice Talon sur les sujets d’actualité


4 novembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le président de la République du Bénin, Patrice Talon s’est prononcé (…)
Le MicroCrédit Alafia III démarre avec des virements allant à 200.000f (…)


3 octobre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Un monument sous-marin à Ouidah en mémoire des esclaves


2 octobre 2025 par Marc Mensah
Un monument commémoratif sous-marin sera bientôt érigé au large de (…)
Le PAPC met la ville de Cotonou à l’abri des inondations


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
t. 2025 La gestion durable des eaux pluviales est l’un des défis (…)
Le PAPC , une solution pour zéro inondation à Cotonou


17 septembre 2025 par Judicaël ZOHOUN
Le parti ‘’Les Démocrates’’ cité dans une affaire de fraude électorale


7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Parquet spécial près la Cour de répression des infractions (…)
La SAA constate la préparation du Bénin pour la ICASA 2027


7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso
Le Bénin continue de marquer des points dans sa candidature pour (…)
Le Bénin accueille la grande finale de la PFL Africa le 20 décembre


7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Dôme du Sofitel Cotonou Marina Hotel & Spa, accueille le 20 (…)
Une présélection des tests Psychotechniques Air le 22 novembre


7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
À travers un communiqué en date du 4 novembre 2025, le Chef (…)
Entraînements conjoints entre marins béninois et français


7 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les marines nationales béninoise et française ont mené ces derniers (…)
Le Bénin fait du rire un levier de développement


7 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Cotonou sera le carrefour mondial du rire, avec des Masterclass, tables (…)
"APPARENCES" revient sur les écrans de A+ Bénin avec la saison 2


6 novembre 2025 par La Rédaction
A+ BENIN a annoncé, ce jeudi 6 novembre, par la voix de sa directrice (…)
04 Guichets uniques de protection sociale dotés de barques motorisées


6 novembre 2025 par F. Aubin Ahéhéhinnou, Ignace B. Fanou
Les Guichets uniques de protection sociale (GUPS) situés dans les (…)
Décès d’un candidat pour les communales 2026


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le candidat titulaire sur la liste de l’Union Progressiste le Renouveau (…)
UP-R et BR régularisent leurs dossiers de candidature


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Les partis Union Progressiste le Renouveau (UP-R) et Bloc Républicain (…)
4 nouveaux visages parmi Les Guépards retenus face au Burkina


6 novembre 2025 par Ignace B. Fanou, Marc Mensah
Gernot Rohr, le sélectionneur des Guépardd du Bénin a dévoilé, ce jeudi (…)
Les établissements invités à s’inscrire pour participer au SNL


6 novembre 2025 par Akpédjé Ayosso, Ignace B. Fanou
Le Palais des Congrès accueille du 19 au 22 novembre, l’édition 2025 du (…)
