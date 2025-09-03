70 véhicules interceptés pour surcharge

Soixante dix (70) véhicules ont été interceptés pour chargement hors gabarit, mardi 2 septembre 2025. L’opération a été menée dans plusieurs départements du Bénin par l’Agence Nationale des Transports Terrestres (ANaTT), en collaboration avec le Centre National de Sécurité Routière (CNSR), la Police Républicaine, ainsi que les Directions Départementales du Cadre de Vie et des Transports.

Les autorités béninoises luttent contre les chargements hors gabarit. C’est à travers une opération qui vise aussi à sensibiliser les transporteurs. Selon les informations, 70 véhicules ont été interceptés dont 24 à Kandi (Alibori) ; 23 véhicules à Porto-Novo, Ikpinlè, Okéita (Ouémé et Plateau), 14 dans le Littoral et 9 dans l’Atacora.

Au-delà des sanctions, les équipes sur le terrain ont sensibilisé en expliquant aux chauffeurs les risques d’accidents liés aux excès de chargement, les dommages aux infrastructures routières, mais aussi les impacts économiques d’une telle pratique.

